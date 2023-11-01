Командир 'исчез' вместе с батальоном: в РФ пытаются скрыть гибель сотни оккупантов от HIMARS

В России называют "недостоверной информацией" гибель почти целого батальона оккупантов из Чувашии в Украине от удара HIMARS. Вместе с тем, жалуются русские, точных данных по "двухсотым" и "трехсотым" до сих пор нет.
Как пишет проект Радио Свобода "Idel. Реалии", в число "пропавших без вести" попал также командир батальона "Атал" Владислав Матузас. Z-"волонтеры" сообщают уже о 120 убитых и раненых.
"Мясо... Здесь самое страшное вчера было, что я когда-либо видел в своей жизни. КАМАЗ с людьми был. Целый КАМАЗ с людьми", - говорит военнослужащий на одной из видеозаписей, которые начали распространять в соцсетях днем 31 октября.видео дня
Журналисты связались с несколькими военнослужащими РФ, уроженцами республики, которых мобилизовали на войну осенью прошлого года.
Эти военные подтвердили информацию об обстреле, показав видеозаписи с места событий. На одном из до сих пор не опубликованных видео (оно есть в распоряжении редакции) чёрные полиэтиленовые мешки, подписанные фамилиями и именами погибших военных, также видны части тел, высунутые из них. На вопрос корреспондента "Idel.Реалии" о том, что именно изображено на видео, российский военный ответил: "Страшные кадры, не публикуйте их".
При этом официальную информацию о случившемся глава Чувашии Олег Николаев не сообщил, хотя назвал ложью гибель сотни оккупантов.
"Такие информационные атаки направлены на развитие панических настроений в обществе. Враги хотят подорвать наш общий боевой дух и специально распространяют ложную информацию", - цитирует издание заявление Николаева.
Скрывает информацию о судьбе мобилизованных и военком Чувашии.
Удар по российскому батальону из Чувашии
Ранее Главред писал, как до 120 российских оккупантов, присланных на войну против Украины, из Чувашии погибло / было ранено в результате удара ВСУ 29 октября. Кроме того, сгорело 10 единиц техники. Удар HIMARS пришелся по оккупантам во время подготовки к передислокации полка.
В этом полке, среди прочего, были КАМАЗы и УАЗы. Батальон "Атал" практически полностью уничтожен, жалуются россияне. На видео с места удара видно множество горящих машин.
Военком Чувашии пригрозил уголовной ответственностью за распространение информации о разгромленном мобилизованном полку.
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