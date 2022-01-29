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Командиры закрыли в кабинете и смеялись: бывшая военная рассказала о пытках в части в Днепре

29 января 2022, 10:29

В воинской части, где произошла стрельба, были и пытки, и травля, и моральное давление. Особенно тех, кто умнее, образованнее, рассказала экс-военная.

Бывшая военная рассказала о пытках в части в Днепре, где Артемий Рябчук застрелил сослуживцев / коллаж Униан, фейсбук Антона Геращенко

Бывшая военнослужащая Елена Липовенко рассказала об издевательствах и травле в Национальной гвардии Украины. Она служила в 2018-2019 годах в военной части 3021 в Днепре, где Артемий Рябчук застрелил 27 января пятерых сослуживцев.

В эфире программы Свобода слова Савика Шустера Липовенко рассказала, что когда заболела, ей не оказывали помощь, заставляли одевать 18-килограммовый бронежилет. Кроме того, командиры якобы закрыли девушку в кабинете и смеялись над ней.

"Когда во время службы я потеряла сознание, командиры меня закрыли в своих кабинетах и смеялись надо мной. Тогда я сказала, что сделаю с собой что-то, если мне не окажут помощь, что я здесь умру", – вспомнила Липовенко.

По ее словам, у нее была температура 38-39 градусов, которая держалась долгое время, затем последовало внутреннее кровотечение. Несмотря на это, Елену якобы заставляли выходить на службу, одевали все обмундирование.

Липовенко отметила, что ее отправили в гинекологическое отделение, хотя у нее было онемение лица и левой руки. Она утверждает, что именно так относились и к другим солдатам.

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"В этой воинской части были и пытки, и травля, и моральное давление. Особенно тех, кто умнее, образованнее, кто не курит, не употребляет алкоголь, кто хочет добиться справедливости и добросовестно выполняет свои обязанности", – рассказала бывшая военнослужащая.

Она считает, что причина такого отношения в том, что солдаты не знают своих прав.

В то же время ведущий программы Савик Шустер добавил, что, по информации от его источников, в течение 2018-2019 годов в воинской части 3021 было зафиксировано два случая самоубийства, а с октября 2021 года два человека пытались покончить с собой, один выбросился из окна, а еще один пытался порезать вены. Еще пять человек самовольно покинули часть.

Напомним, утром 27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения.

Подозреваемый в расстреле своих сослуживцев на заводе Южмаш в Днепре нацгвардеец Артемий Рябчук на суде признал свою вину. Он раскаялся в совершении преступления и попросил отправить его в СИЗО.

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