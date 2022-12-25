Комендантский час в новогоднюю ночь: как будут наказывать украинцев

В Украине комендантский час в новогоднюю ночь не отменяется.
Как заявила пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева в эфире телемарафона, нарушители, которые выйдут на улицу, рискуют оказаться в отделении полиции.
"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас - праздничный или непраздничный - есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица", - сказала Рева.
По ее словам, правоохранители также будут реагировать на нарушение запрета на пиротехнику.
Представитель главы Нацполиции призвала тех, кто привык громко праздновать Новый год, подумать о тех, кому взрывы петард и салютов могут напомнить взрывы снарядов.
Как ранее сообщали, украинцам раздадут помощь деньгами к Новому году. В Минсоце рассказали, кто имеет на нее право.
Кроме того, цены на продукты в Украине в 2023 году резко взлетят. Как говорит экономист Олег Пендзин, в подписанном Владимиром Зеленским в ноябре Законе Украины "О Государственном бюджете на 2023 год" заложен индекс роста потребительских цен на уровне 28% - именно на такой процент могут вырасти цены после Нового года.
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