Россия попробует сделать последние дни перед Новым годом темными: Зеленский предупредил украинцев

Президент Украины также призвал рассказать родным и близким, как найти Пункт Несокрушимости, если это понадобится.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска попытаются сделать для украинцев последние дни уходящего года темными и сложными.

"Осталось несколько дней в этом году. Мы должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным. Пожалуйста, в эти дни прислушайтесь к воздушным тревогам. Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший Пункт Несокрушимости", - отметил Зеленский в видеообращении.

Президент Украины также призвал рассказать родным и близким, как найти Пункт Несокрушимости, если это понадобится.

"Позаботьтесь, пожалуйста, и о себе. И будьте готовы помогать другим. Когда украинцы вместе и когда украинцы благодарны друг другу, нас не одолеть. Пусть всегда так и будет!", - подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский / скриншот

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Уже 19 декабря ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.

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