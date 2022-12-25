"Они готовятся к новому удару": Арестович рассказал, сколько ракет осталось у России

Алексей Арестович объяснил, сколько раз Россия сможет ударить по Украине.

Арестович рассказал, сколько ракет осталось у России / Pixabay, Скриншот

Россия, вероятно, готовится к новому массированному обстрелу Украины. Однако ракетная мощность врага постепенно уменьшается.

Ракет у противника осталось на несколько атак, сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

"Они готовятся к новому удару. Все официальные и неофициальные предупреждения переданы – не игнорируйте воздушную тревогу в ближайшее время", - заявил Арестович.

По его словам, количество ракет в России снижается.

"Структура ракет в России меняется не в их пользу. На момент прошедшей атаки в России оставалось 460 – 500 крылатых ракет", – отметил Арестович.

Он объяснил, сколько раз Россия сможет ударить по Украине:

если будут запускать по 100 ракет, как раньше – это еще 5 атак,

если по 70 – 7–8,

если по 35 – 10–15 атак.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Уже 19 декабря ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.

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