Контрнаступление ВСУ: на юге деоккупировано более 2,4 тыс. квадратных километров

В Херсонском районе деокупировано шесть населенных пунктов, в Бериславском - 61.
Вооруженные силы Украины в Херсонской области деоккупировали уже более 2 тысяч 400 квадратных километров территории, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Что касается нашей Херсонской области. По состоянию на сегодня, с начала войны, Вооруженные силы Украины деоккупировали более 2 тысяч 400 квадратных километров украинской земли на юге. В Херсонском районе деокупировано шесть населенных пунктов, в Бериславском - 61. В этом же районе уже проведены стабилизационные мероприятия в 19 населенных пунктах. Также проводится эвакуация населения", - сказал он в ходе брифинга.
Представитель ОП уточнил, что в селах Воронцовка и Высокополье восстанавливают работу трансформаторов. В селах Золотая Балка и Гавриловка Бериславского района проведены работы по восстановлению мобильного покрытия. Также в ближайшее время его должны восстановить в Новоалександровке и Давыдовом Броде.
"Специалисты отмечают, что есть районы, в которых много повреждений из-за последствий военных действий. Часть критической инфраструктуры восстановлению не подлежит. Речь о населенных пунктах Архангельское, Высокополье и Осокоровка", - отметил он.
Тимошенко добавил, что с начала деоккупации на Херсонщине уже задокументировано 107 военных преступлений.
Наступление ВСУ на юге
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.
Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.
Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.
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