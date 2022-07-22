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Контрнаступление ВСУ ожидается в августе, в ближайшие недели может случиться перелом – Forbes

22 июля 2022, 10:57

В Херсонской области, на правом берегу Днепра, базируется около 15 тысяч российских военных, их обеспечение держится на двух мостах и дамбе Каховской ГЭС.

ВСУ войска РФ
Будущее войны может зависеть от событий, которые произойдут в июле-августе / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters

В ближайшие недели на войне России против Украины может произойти перелом. До этого времени ВСУ нужно будет получить всю запланированную военную технику и организовать слаживание сил. Будущее военных действий будет зависеть от развития событий на фронте в июле-августе. На Херсонщине находится около 15 тыс. военных, их обеспечение держится на двух мостах – Антоновский и Антоновский железнодорожный – и на дамбе Каховской ГЭС. Вероятно, командование украинских войск сосредоточится на огневом воздействии на эстакады.

В материале Forbes говорится о том, что Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступательной операции, которая может состояться уже в августе. Силам обороны до этого момента нужно будет получить всю запланированную военную технику и провести слаживание войск.

Читайте такжеЕсли ВСУ освободят Херсон, тогда либо рухнут войска РФ, либо начнется контрнаступление – ЖдановУказывается, что перелом на войне может произойти в ближайшие недели. Будущее войны будет зависеть от того, что произойдет в июле-августе.

Силы обороны Украины после отступления из Лисичанска, располагают широкими флангами и открытым тылом, в то время как у войск России множество уязвимых мест.

В частности, на правом берегу Днепра, на Херсонщине, располагаются около 15 000 российских оккупационных войск. Обеспечение вражеских сил держится на двух мостах, Антоновском и Антоновском железнодорожном, а также дамбе Каховской ГЭС.

Смотрите видео ТСН – ВСУ нанесли второй удар по Антоновскому мосту

Разрушение переправ через Днепр может значительно осложнить дальнейшее продвижение украинских войск на правый берег. Поэтому, вероятно, командование ВСУ примет решение выбрать тактику огневого воздействия на мосты.

Ранее в главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что ВСУ готовятся к следующему этапу наступательных действий. По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, ожидается переломный момент. Все будет зависеть от того, насколько украинской армии удастся остановить наступательный темп войск РФ, и от военной помощи стран Запада.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что президент Владимир Зеленский поставил ВСУ задачу освободить все оккупированные территории Украины. По словам Данилова, сроки, способы и очередность реализации целей определят военные.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разразился заявлением о том, что Москва, дескать, намерена расширить географию своей войны против Украины. По его словам, российские войска, мол, собираются "демилитаризировать" юг Украины, в том числе, Запорожскую и Херсонскую области. Также Лавров подчеркнул, что оккупанты якобы готовы пойти еще дальше, если Запад будет помогать Киеву дальнобойной артиллерией.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что через месяц-полтора войска России утратят наступательный потенциал на востоке Украины. Он подчеркнул, что на других направлениях оккупанты уже прекратили наступление, но продолжают стрелять.

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