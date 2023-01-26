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Контролирует только на 20 процентов: эксперт рассказал, есть ли у РФ шанс выиграть войну

26 января 2023, 19:35
Россияне не могут переломить ход войны не только военным путем, но и политически, считает Михаил Шейтельман.
Михаил Шейтельман, Путин
Путин контролирует власть в России только на 20 процентов - Михаил Шейтельман / Коллаж Сайт Кремля, скриншот

У России нет шансов перехватить инициативу на поле боя в Украине. Такое мнение в интервью Главреду выразил политтехнолог, публицист Михаил Шейтельман.

"Война – это не просто солдаты с автоматами и танки со снарядами, это еще экономика и политика. И я не вижу у России ни одного шанса перехватить инициативу. Да, она может собрать какое-то число людей, как-то их вооружить. Может этих людей куда-то направить, чем может нанести Украине большой ущерб. И когда говорят, что "россияне не дойдут до Киева и у них ничего не получится", то из-за этого погибнут тысячи украинских солдат и мирных жителей", - говорит Шейтельман.

По словам эксперта, россияне не могут ничего сделать этого не только военным путем, но и политически.

"Вертикаль власти сегодня существует в Украине, причем эта структура более-менее, процентов на 80, рабочая. А в России она работает всего на 20 процентов. В РФ это достаточно хлипкая вертикаль, и там ее восстановить не могут. Это в принципе сделать невозможно и, тем более, во время войны. Да и нечем ее восстанавливать, потому что у Путина материалом всегда были деньги и вера в собственные силы. Собственные силы россияне все потеряли, а денег больше у них тоже не станет. Поэтому они не смогут бесконечно покупать себе технологические решения, людей, как они это делали ранее", - говорит Шейтельман.

По словам эксперта, власть контролирует ситуацию в России, но у Путина теперь нет много власти.

"Раньше было понятно: 80 процентов власти у Путина, 20 – у всех остальных. Сейчас по-другому: 20 процентов власти у Путина, 80 - у всех остальных. Власть в целом контролирует власть в стране, и нельзя сказать, что грозят какие-то народные бунты и Россия развалится. Но размывание "центра" уже происходит", - отметил политтехнолог.

Как сообщал Главред, по данным издания Politico, в России разгораются внутренние междоусобицы между военными командирами. Российский диктатор Владимир Путин пытается это обуздать перестановкой командования армией оккупантов. Однако на самом деле это ничего изменить уже не может.

В то же время, по словам бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова, в течение следующих полутора лет президент РФ Владимир Путин может потерять власть. Как подчеркнул российский экс-чиновник в интервью изданию Bild, политическое влияние Путина существенно снизилась после череды военных провалов ВС РФ в Украине.

Борьба за власть в России - новости:

война в Украине Михаил Шейтельман
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