Корбан объяснил спокойную ситуацию в Днепре

Украинские военные / Reuters

В Днепре и других городах области сохраняется относительно спокойная ситуация потому, что это соответствует тактике врага. В частности, оккупанты пока не имеют возможности осаждать город.

Об этом заявил глава Штаба территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан в интервью местному телеканалу.

По его словам, враг даже не приблизился к границам Днепропетровской области.

"Мне трудно понять, что у них в голове и какие у них планы. Думаю, что происходящее отвечает на сегодня тактике противника, которые он меняет по ходу войны. На сегодняшний день войска РФ изменили тактику, у них нет задач идти в большие города. Они после Харькова и Киева понимают, что это бесперспективно со всех точек зрения, их задача теперь взять любой город в окружение, перерезать все коммуникации и взять в заложники гражданское население. И вот когда они добиваются такой цели, мы видим то, что сейчас происходит в окруженном Мариуполе, они бомбят эти города бомбами, 50-100 тоннными бомбами, заставляя страдать и гибнуть гражданское население, которое, по их замыслам, должно выдавливать военных", - рассказал он.

Корбан отметил, что оккупанты устраивают гуманитарную катастрофу самую настоящую, когда нет воды, еды, света, невозможно выйти на улицу, потому что все просматривается беспилотниками.

Читайте такжеБои в Киеве: астролог назвала точную дату затишья в столице"Это фактически то, что мы когда-то видели с вами в кино, когда фашисты бомбили города, как это делают российские войска. Поэтому сегодня, я считаю, что нет смысла им это делать в Днепре по одной простой причине – для этого как минимум нужно город взять в осаду. А они даже не приблизились к границам нашей области", – добавил он.

Напомним, у Украины есть свои агенты в руководстве России, в том числе и в Кремле. Благодаря им есть возможность отслеживать все инновации в вооружении РФ.

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