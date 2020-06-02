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Грозит опасность: оккупанты Крыма приняли поспешное решение по поводу школ

2 июня 2020, 21:28

Из-за угрозы коронавируса в Крыму постановили начать учебный год дистанционно.

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Школам Крыма приказали готовиться к дистанционному обучению

Коронавирус в Крыму - сегодня так называемый "глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов приказал школам готовиться к дистанционному обучению с 1 сентября.

Как пишет Крым.Реалии, такое решение связано с рисками роста количества случаев заболевания опасным китайским недугом.

При этом уточняется, что у 63 крымских детей нет возможности учиться дистанционно, поскольку они не имеют необходимой техники.

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"Мы не понимаем, как будет с 1 сентября. Надеемся, что все будет в очном порядке, но давайте на всякий случай подготовимся. Я решу вопрос относительно этих 63 детей на этой неделе, скажу, кто закупит и в каком порядке", - заявил Аксенов.

Коронавирус в Крыму

Отметим, из-за пандемии коронавируса учебные заведения в аннексированном Крыму перешли на дистанционное обучение. Праздник последнего звонка 22 мая провели в эфире местных телеканалов.

Согласно последним данным, на полуострове зарегистрировано 392 случая COVID-19, умерло 11 человек.

Как ранее писал Главред, рамках вступительной кампании-2020 абитуриенты из оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма смогут поступить в украинские ВУЗы без Внешнего независимого оценивания. Для этого им нужно обратиться в один из образовательных центров с 9 июня по 23 октября.

новости Крыма коронавирус школа обучение учебный год
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