В МОЗ предложили бороться с Covid-19 по-другому: в чем суть стратегии

Ляшко заговорил о смене стратегии борьбы с к Ковид-19 / УНИАН

По состоянию на четверг, 28 мая, в Украине зафиксированы 22 382 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. По сравнению с 27 мая количество подтвержденных случаев увеличилось на +477.

В связи с этим, в Минздраве будут предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом во время второй волны. Данные меры будут направлены на предотвращение нового тотального карантина. Как заявил в эфире телеканала Прямой главный санитарный врач Виктор Ляшко, Украине следует готовиться ко второй волне коронавируса, потому что она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

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"Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем меры ... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что сейчас нужно предотвратить наслоение разных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.

Коронавирус в Украине

Как ранее писал Главред, главный санврач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что нулевая статистика заболеваемости китайским коронавирусом Covid-19 в Украине может быть зафиксирована в июне.

Также Ляшко заявил, что население Украины сможет избежать ожидаемой осенью второй волны китайского коронавируса Covid-19 либо в случае запуска процесса массовой вакцинации, либо же если инфекция ослабнет и перестанет вызывать заболевания.