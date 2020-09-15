Коррупция в Слуге народа: помощника нардепа Юрченко взяли под стражу

Подозреваемому разрешили выйти под залог.
Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для Ивана Фищенко, помощника народного депутата от Слуги народа Александра Юрченко, в виде двух месяцев содержания под стражей.
Как сообщает пресс-служба суда, обвиняемый может выйти на свободу, если за него внесут залог в размере 1 миллиона 552 тысяч гривен.
Сторона обвинения во время заседания настаивала на аресте Фищенко. Прокуроры указали две причины - следствие не нашло некоторых необходимых документов, а также из-за якобы утечки информации к подозреваемому. В суде прозвучало, что на определенном этапе фигуранты дела прекратили общение с агентом НАБУ, так как их предупредили, что "бизнес-партнер" работает в антикоррупционных органах.
Читайте также"Живут немытые-нечесаные": нардеп от Слуги народа "прошлась" по детям ДонбассаЗащита Фищенко просила не арестовывать обвиняемого. Адвокаты настаивали, что следователи не нашли денег, которые якобы были взяткой, а помощник депутата не скрывался от следствия.
Отметим, обвиняемый получил 13 тысяч долларов взятки за внесение законопроекта. Всего предполагалась сумма в размере 200 тысяч долларов. Как произошла утечка информации в правоохранительные органы – не уточняется.
Народный депутат Украины от Слуги народа Александр Юрченко покидает пропрезидентскую фракцию после громкого задержания на взятке его помощника.
Нардеп от Слуги народа (политсилы президента Зеленского) Ирина Верещук, которую партия выдвинула кандидатом в меры Киева, снялась в необычном видеоролике. Народную избранницу подняли в воздух над пешеходным мостом, который ведет от арки Дружбы народов к Владимирской горке.
Сама Верещук позже утверждала - таким образом хотела привлечь к выборам молодое поколение избирателей, которые потенциально могут отдать за нее голоса.