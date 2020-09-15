Коррупция в Слуге народа: помощника нардепа Юрченко взяли под стражу

Помощник Александра Юрченко арестован за взятку / Фото: Facebook/Александр Юрченко

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для Ивана Фищенко, помощника народного депутата от Слуги народа Александра Юрченко, в виде двух месяцев содержания под стражей.

Как сообщает пресс-служба суда, обвиняемый может выйти на свободу, если за него внесут залог в размере 1 миллиона 552 тысяч гривен.

Сторона обвинения во время заседания настаивала на аресте Фищенко. Прокуроры указали две причины - следствие не нашло некоторых необходимых документов, а также из-за якобы утечки информации к подозреваемому. В суде прозвучало, что на определенном этапе фигуранты дела прекратили общение с агентом НАБУ, так как их предупредили, что "бизнес-партнер" работает в антикоррупционных органах.

Читайте также"Живут немытые-нечесаные": нардеп от Слуги народа "прошлась" по детям ДонбассаЗащита Фищенко просила не арестовывать обвиняемого. Адвокаты настаивали, что следователи не нашли денег, которые якобы были взяткой, а помощник депутата не скрывался от следствия.

Отметим, обвиняемый получил 13 тысяч долларов взятки за внесение законопроекта. Всего предполагалась сумма в размере 200 тысяч долларов. Как произошла утечка информации в правоохранительные органы – не уточняется.