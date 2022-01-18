"Кошмарят": боксер Усик поведал о своих поездках в оккупированный Крым

Усик поведал о своих поездках в Крым / Reuters

Боксер Александр Усик рассказал о своих поездках на малую родину - в аннексированный Крым, а также о поведении российских пограничников при пересечении админграницы при въезде на полуостров с материковой части Украины.

Как сообщил знаменитый спортсмен, боксер, чемпион мира в тяжелом весе в новом интервью Маше Ефросининой, в последний раз ездил в Крым два года назад, до начала пандемии коронавируса.

В родном Симферополе сейчас проживают теща, тесть, сестра, племянница спортсмена. Сам же он с семьей переехал в Киев.

Кроме того, в Симферополе остались много друзей детства, с которыми Александр продолжает общаться до сих пор. В крайний раз боксер с родными ездил в Крым "просто на море отдыхать", а заодно повторил с товарищами маршрут, по которому ходил в поход в юности.

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Усик признался, что при пересечении админграницы уже на территории Крыма сталкивается с неприятным поведением российских пограничников.

"Сложно с "границами"... Кошмарят, вот просто кошмарят. "Куда вы едете? Зачем вы едете? А сколько вы там будете? Это крымская "граница". На нашей украинской границе все великолепно. Никаких проблем - "когда, куда, когда назад?" А вот на крымской бывает и очередь большая, очень большая, и знаешь - просто (хотят) подурачиться, покошмарить... они-то знают меня", - рассказал Усик.

Ранее Главред писал о том, что украинский профессиональный боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик дома из сурового спортсмена превращается в примерного семьянина.

Вместе с женой Екатериной, с которой Усик учился в одной школе в Крыму, боксер воспитывает троих детей: дочь Елизавету (2010) и двоих сыновей Кирилла (2013) и Михаила (2015).

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