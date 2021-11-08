"Операция успешная": Усик инкогнито скупился в супермаркете

Александр Усик зашел в супермаркет / Скриншот

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик совершил покупку в одном из супермаркетов, оставшись совершенно неузнанным.

Прославленный украинский спортсмен инкогнито сходил в один из украинских супермаркетов, где купил бутылку холодного чая. Видео уже опубликовали в Сети.

Обратим внимание, что Усик расплачивался за покупку на одном из терминалов самообслуживания.

При этом Александр облачился в такой же технологический костюм, в каком он вышел на бой с Энтони Джошуа. Лицо закрывал космический шлем.

"Операция успешная", – оплатив покупку по безналу, произнес Усик.

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Ранее Усик заявил, что намерен закончить боксерскую карьеру. По его словам, планы на будущее у него уже есть.

"Я постоянно благодарю бога за все, что он дал мне в этой жизни. Я бы не хотел сейчас говорить о завершении карьеры, но, по правде, уже все решено. Окончательное решение я пока не принял, но план есть", – сказал боксер.

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