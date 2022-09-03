Котел для РФ: генерал США спрогнозировал освобождение Крыма и победу Украины в войне

Бен Ходжес спрогнозировал исход войны / Коллаж Посольство США в Украине, УНИАН

За последнее время ВСУ подготовили условия для контрнаступления на южном направлении, заявил американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес.

В интервью Charter97.org он напомнил о том, что в последние несколько недель были уничтожены российские логистические цепочки, штабы, аэродромы и линии связи, а также мосты, которые могли бы использоваться русскими для перемещения через Днепр в Херсоне и окрестностях.

Американский генерал считает, что у русских недостаточно сил для защиты собственного тыла.

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"Потенциально тысячи российских военнослужащих будут захвачены или уничтожены внутри такого котла, если Украина захочет это сделать. Это станет серьезным ударом по российским силам, и Кремль не сможет придумать такую сказку, которая бы это объяснила. Можно сказать с уверенностью, российские войска, застрявшие в Херсоне, не будут сражаться так, как это делали украинские солдаты в Мариуполе — это будет сопоставление воли к сражению и возможностей", - считает собеседник.

По его расчетам. если ликвидировать Херсон как российский анклав, то у украинцев появится возможность переместить HIMARS и другие ракетные установки дальше на восток, гораздо ближе к Крыму: "Итак, после этого можно представить себе возможность ежедневных атак на всю инфраструктуру, включая, порт в Севастополе на Крымском полуострове".

Офицер США также убежден в том, что оккупанты РФ не смогут остановить решительное украинское наступление, если Запад будет поддерживать Украину.

"Полагаю, что к концу этого года мы увидим, как российские силы будут полностью отброшены к линии 23 февраля. Подумайте о карте: после шести месяцев, со всеми преимуществами и всем предполагаемым военным потенциалом России посмотрите на маленькую тонкую полоску Украины, который они контролируют. И она становится меньше. Так что я считаю вполне правдоподобным, что к концу этого года Украина оттеснит Россию к линии 23 февраля. И я верю, что мы увидим возвращение Крыма под украинский суверенитет, вероятно, в какой-то момент в следующем году через сочетание военных и дипломатических усилий", - добавил Ходжес.

Напомним, украинские военные 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Позже в Вооруженных силах Украины призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявила Гуменюк.

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