"Крах карьеры деда": Арестович объяснил, зачем Путин объявил мобилизацию в РФ

Алексей Арестович объяснил решение Владимира Путина о мобилизации / Фото Facebook, скриншот

Объявление "частичной мобилизации" в РФ президентом Владимиром Путиным прокомментировал советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его мнению, причиной стало желание хозяина Кремля не расставаться с властью.

"Дед перед смертью захотел стать героем в своей обезображенной картине мира. Но не получилось. Теперь стоит вопрос о крахе политической карьеры деда, а значит и жизни. То есть этот дед Путин привел Россию к катастрофе, но чтобы не потерять пост президента, отправляет на верную смерть десятки тысяч россиян. Что ему не поможет", — пояснил представитель ОП.

Он уверен в том, что катастрофа в России будет не из-за нападения НАТО, а из-за изоляции, нищеты и отсутствия будущего из-за неадекватного поведения Путина.

"НАТО, украинцы и англосаксы не угрожали РФ и жителям Донбасса. Именно путинская армия пришла в Украину и убила тысячи русскоязычных граждан и уничтожила десятки населенных в Украине. Российская армия послана защищать не Россию, а Путина, яхты и дворцы друзей Путина. Путин — не Россия. И чем раньше это поймут в России, тем меньшую цену придется платить в будущем за нормальную жизнь", — добавил Арестович.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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