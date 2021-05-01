Кравчук обвинил Россию в хитром подвохе на переговорах по Донбассу

Леонид Кравчук / УНИАН

На переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу обсуждался проект документа о восстановлении режима тишины, с предложениями заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака.

Как рассказал в интервью НВ первый президент независимой Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, возникли проблемы по субъектности тех людей или организаций, которые будут выполнять достижение всеобъемлющей тишины.

Он подчеркнул, что Россия и представители ОРДЛО написали в документе: "Украина и ОРДЛО" и пояснил, что не может быть в одной строке в документе упоминаться Украина и ОРДЛО.

"То есть они продолжают такую линию, что, мол, Россия не участвует в конфликте, это наш "внутренний вопрос" и мы должны договариваться с ОРДЛО. Поэтому мы предложили [подписать этот документ полным составом] ТКГ — это ОБСЕ (постоянно действующий представитель), Россия и Украина, и представители ОРДЛО. Потому что это порядок применения терминологии, уже определенный в минских консультациях и [практике] принятия документов в течение почти семи лет. Поэтому здесь нет никаких проблем, все определено, мы ничего нового не вводим. А вот то, что предлагала Россия, — они вводят уже новое… В названии документа ТКГ, а в тексте о Трехсторонней контактной группе забыли, есть только Украина и ОРДЛО. Ну такого же не бывает, это искусственное привязывание ситуации к конкретным категориям, нельзя этого делать. И мы выступили именно против этого", - добавил Кравчук.

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