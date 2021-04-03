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Кравчук заявил, что у России нет друзей, только враги и холуи

3 апреля 2021, 11:15
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Первый президент Украины считает, что Россия совсем не готова воспринимать нашу страну как независимое государство.

Кравчук
Кравчук заявил, что у России нет друзей, только враги и холуи / УНИАН

Россия не готова прекратить огонь и установить мир на востоке Украины, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук. Он также подчеркнул, что у России нет друзей, есть только враги и холуи.

"У России нет друзей, только враги, или холуи. Сегодня враг – Украина, а холуй – Беларусь", – сказал Кравчук в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Поэтому, отметил Кравчук, единственный вариант для Украины – повышать свою обороноспособность. Так как решение о прекращении огня на Донбассе принимают в России, а не в ОРДЛО.

"Главная фигура – Россия, а не ее военные администрации ОРДЛО. Но не они определяют в ОРДЛО, прекращать огонь, или не прекращать. Они будут действовать так, как им будет диктовать Кремль. Но главное то, что Россия не хочет прекратить огонь", – сказал Кравчук.

Он также напомнил, что на прошлом заседании Трехсторонней контактной группы предложил обратиться от имени ТКГ "к сторонам прекратить огонь, восстановить тишину и восстановить работу, которая была начата в июле 2020 года".

По его словам, это предложение поддержали спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау и координатор подгруппы по безопасности руководитель СММ ОБСЕ Халит Чевик, однако Россия отказалась поддерживать такое обращение.

Кравчук считает, что Россия "совсем не готова, чтобы воспринимать Украину как независимое государство, она хочет иметь ее под собой и уничтожить ее как государство".

Заявления Кравчука – о чем сообщалось ранее:

  • Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если Россия и в дальнейшем будет блокировать переговоры по Донбассу, то вывести ситуацию из тупика можно будет только с применением серьезных мер.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что президент России Владимир Путин имеет территориальные претензии к Украине, поэтому он провоцирует эскалацию вооруженного конфликта на Донбассе.

война на Донбассе ОРДЛО Леонид Кравчук новости Украины Россия
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