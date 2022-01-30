Кровавая бойня на Южмаше: всплыла неожиданная версия расстрела нацгвардейцев

Артем Рябчук / Фейсбук Д.Монастырского

У солдата Артемия Рябчука, который устроил кровавую бойню в Днепре, могла быть давняя душевная травма, которая могла сыграть ключевую роль в день трагедии, заявил экс-советник главы МВД Валерий Поцелуйко.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, после задержания нацгвардеец вел себя неадекватно.

"У него могло быть состояние сильного душевного волнения, которое он переживал раньше. А слова или какие-то действия могли стать тригерами, и в это время конкретное это состояние сильного душевного волнения могло возобновиться, и он мог совершить преступление", – объяснил эксперт.

Он уточнил, что точную причину трагедии пока называть рано, ведь о состоянии парня должны сказать медработники, а не другие эксперты.

"Его разговор после задержания указывает на то, что он неадекватно ведет себя. Он улыбается, я бы сказал, что это и есть последствия посттравматического синдрома", – добавил Поцелуйко.

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Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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