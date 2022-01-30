УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кровавая бойня на Южмаше: всплыла неожиданная версия расстрела нацгвардейцев

30 января 2022, 20:48
Прослушать новость
Остановить

Определенные действия могли стать тригерами, после чего Артем Рябчук схватился за оружие, не исключил Валерий Поцелуйко.

рябчук
Артем Рябчук / Фейсбук Д.Монастырского

У солдата Артемия Рябчука, который устроил кровавую бойню в Днепре, могла быть давняя душевная травма, которая могла сыграть ключевую роль в день трагедии, заявил экс-советник главы МВД Валерий Поцелуйко.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, после задержания нацгвардеец вел себя неадекватно.

"У него могло быть состояние сильного душевного волнения, которое он переживал раньше. А слова или какие-то действия могли стать тригерами, и в это время конкретное это состояние сильного душевного волнения могло возобновиться, и он мог совершить преступление", – объяснил эксперт.

Он уточнил, что точную причину трагедии пока называть рано, ведь о состоянии парня должны сказать медработники, а не другие эксперты.

"Его разговор после задержания указывает на то, что он неадекватно ведет себя. Он улыбается, я бы сказал, что это и есть последствия посттравматического синдрома", – добавил Поцелуйко.

Реклама

Читайте такжеОбзывали "шестеркой" и "стукачом": всплыли детали о бойце НГУ, расстрелявшем людей в Днепре

Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

Читайте такжеЖертв должно было быть больше: экс-боец НГУ объяснил план мести Рябчука

Читайте еще:

viber
Нацгвардия НГУ
Сейчас вы просматриваете новость «Кровавая бойня на Южмаше: всплыла неожиданная версия расстрела нацгвардейцев». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на февраль 2022 для всех знаков зодиака: Ракам – деньги, Львам – успех в любви, Стрельцам – тратыГороскоп на февраль 2022 для всех знаков зодиака: Ракам – деньги, Львам – успех в любви, Стрельцам – траты Гороскоп на сегодня, 28 января 2022: Львам – невероятные перемены, Рыбам – сплетни завистниковГороскоп на сегодня, 28 января 2022: Львам – невероятные перемены, Рыбам – сплетни завистников Любовный гороскоп на неделю 31 января - 6 февраля: Ракам – ревность, Скорпионам – счастливый поворотЛюбовный гороскоп на неделю 31 января - 6 февраля: Ракам – ревность, Скорпионам – счастливый поворот Гороскоп на завтра, 31 января 2022: Близнецам – убытки, Девам – обман, Весам – вещие сныГороскоп на завтра, 31 января 2022: Близнецам – убытки, Девам – обман, Весам – вещие сны Привлечете удачу, богатство и везение: приметы на февраль, которые предвещают бедуПривлечете удачу, богатство и везение: приметы на февраль, которые предвещают беду
21:56

Канада переместит своих военных ближе к западной границе Украины

21:51

Массовые беспорядки в Украине: Нацполиция задержала организаторов "бунта"Видео

21:15

"Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает": российская элита против войны с УкраинойВидео

20:48

Кровавая бойня на Южмаше: всплыла неожиданная версия расстрела нацгвардейцевВидео

20:43

"Не паникуй! Готовься!": в Киеве провели выучку для гражданского населенияВидео

Реклама
20:43

Британия поддержит Украину в случае российского вторжения, но без военныхВидео

20:27

Меню на Китайский Новый год 2022: что приготовить, чтобы привлечь удачу в домВидео

19:55

"Гиены обозначают свой социальный статус": Байрак вступилась за Егорову, которая поддержала Путина

19:50

"Украинский язык ненавижу": новые детали скандала с "экс-сотрудницей" канала РадаВидео

19:46

Германия ужесточила ограничения для въезда украинцевВидео

19:30

Мир с Россией невозможенмнение

19:24

Украинцам дали неожиданный прогноз на февраль и рассказали об аномалииВидео

19:22

Преподавательница Бильченко вышла замуж в России и заявила о готовности "умереть за русский мир"

18:48

"Не лезь не в свое дело": Кулеба признался, что сказал бы Путину при встречеВидео

18:33

"Употребляют наркотики?": в ЕП резко прошлись по Арахамии, призывавшему "не паниковать"Видео

18:32

Кулеба рассказал, как угрозы России влияют на УкраинуВидео

18:12

"Я в шоке, посмотрите!": Тринчер показала свою грудь спустя 2 недели после пластики

17:57

Украинцам взвинтят тарифы на газ и электроэнергию: сроки и новые ценыВидео

17:50

Гороскоп на завтра, 31 января 2022: Близнецам – убытки, Девам – обман, Весам – вещие сныВидео

17:47

Дания предоставит Украине военную технику и оружиеВидео

Реклама
17:22

Санкции – авансом: в Сенате США анонсировали новый удар по РоссииВидео

17:00

Приметы на 1 февраля: что нельзя делать в день Макария и как не попасть в бедуВидео

16:59

В МИД Франции пригрозили Путину масштабными последствиями в случае вторжения в УкраинуВидео

16:47

"Нам от этого не легче": Лавров придумал новую причину, почему Украине нельзя вступать в НАТОВидео

16:46

Джонсон призвал Россию "избежать катастрофического вторжения"Видео

16:46

"Ненавижу украинский": сотрудница канала Рада влипла в языковой скандал и поплатилась карьеройВидео

16:46

Новолуние 1 февраля 2022: как почистить квартиру, привлечь деньги, удачу и любовь

16:29

В НАН назвали даты ближайшего пика коронавируса в УкраинеВидео

16:25

"Космическая красавица!": Каменских на фоне слухов о своей беременности показала голую грудь

15:57

Смерть Куравлева: кому достанутся шикарная квартира и дача знаменитого актера

15:38

В Днепре двое 17-летних парней хотели искупаться в реке и провалились под лед: один из них утонул

15:32

Отгрыз себе лапу, но не сдался в плен: украинский пес-разведчик Вася сбежал из ловушки оккупантов

15:31

Гороскоп на февраль 2022 года для Рыб: астролог посоветовала ловить удачу за хвостВидео

15:30

Бойня в Днепре: бывший боец НГУ рассказал, на кого мог "охотиться" РябчукВидео

15:10

Цены на интернет в Украине рекордно взлетятВидео

14:55

Нападение РФ на Украину может спровоцировать агрессию Китая - CNNВидео

14:47

Всего один секретный ингредиент сделает плов удивительно вкусным и сочнымВидео

14:39

В НАТО признали, что не знают истинных намерений России в отношении УкраиныВидео

14:15

Китайский Новый год: Влад Росс рассказал, как и когда встречать

14:09

Гороскоп на февраль 2022: Водолеев ждет супермесяц - новая любовь, большая прибыль и смена имиджаВидео

Реклама
14:06

У украинцев отбирают авто за долги по коммуналке и не только: кто рискует остаться без "колес"

14:00

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в новолуние 1 февраляВидео

13:43

"Олигархам Путина будет негде спрятаться": Лондон ударит санкциями по денежным мешкам Кремля - ТрассВидео

13:01

Капуста в Украине подорожала в 7 раз: до весны цены станут еще большеВидео

13:00

В Украине хотят пожизненно лишать водительского удостоверения: кому грозитВидео

13:00

Приметы на 31 января: что нельзя делать в Афанасьев день и как не попасть в бедуВидео

12:36

Это уже не модно: женская одежда, с которой прощаемся в 2022 году

12:33

"Все может ухудшиться без предупреждения": посольство США посоветовало своим гражданам покинуть Украину

12:25

Голубовская рассказала, будет ли "пожизненная" вакцинация от коронавируса для украинцевВидео

12:05

"Ездил с изуродованными телами по городу": под Киевом зверски убили супружескую паруВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять