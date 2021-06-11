Круговая порука повсюду: эксперт объяснил, почему законопроект о побратимах развалит армию

Применять практику побратимов и посестер начнут не только в ВСУ / УНИАН

Если Верховная Рада примет законопроект О защите прав побратимов и посестер, то этот документ фактически узаконит беспредел не только в Вооруженных силах, но и во всех силовых структурах, где служащие имеют статус военнослужащих.

Это очень серьезный документ, который будет наносить удар изнутри по Вооруженным силам Украины и боеспособности нашего войска, сказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии Главреду. По его словам, сотрудники СБУ, Пограничной службы, МВД имеют статус военнослужащих. Все они начнут применять практику побратимов и посестер, то есть круговая порука будет повсюду и будет узаконена.

"Важно, что этим законом слова трех свидетелей будут возводиться в ранг нотариальной доверенности и прав нотариуса. То есть, если три свидетеля окажутся побратимами погибшего, они смогут прийти к его родственникам и сказать, что погибший завещал все им перед смертью", - привел пример Жданов.

По его словам, выгодополучателей от существования такого закона может быть много, цепочка может привести на самый верх.

Читайте такжеЗеленский собрался увеличить численность ВСУ: названа цифра"Допустим, почему бы офицерам в такой организации как Генеральный штаб не написать рапорт и не определиться в побратимы, создав таким образом, по сути, организованную преступную группировку, которая будет лоббировать какие-то интересы на закупках, на тендерах, на продвижении по службе своих людей", - отметил военный эксперт.

Жданов считает, что шансы того, что законопроект будет принят, очень велики.

"Ведь авторы этого проекта закона, с точки зрения маркетинга, очень красиво сумели обыграть такие скользкие моменты, и всю эту идею подали на красивом социальном блюдечке – мол, это улучшит климат в Вооруженных силах. Хотя фактически это узаконит кумовство", - резюмировал эксперт.

Напомним, в Верховной Раде 1 июня был зарегистрирован проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите прав побратимов и посестер. Инициатор законопроекта – член фракции Слуга народа Алексей Жмеренецкий, который является членом подкомитета по антикоррупционной политике.