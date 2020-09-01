УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Крылья нужны побольше": Савченко показала фото с отдыха и нарвалась на троллинг

1 сентября 2020, 10:08

Экс-нардеп путешествовала по заповедникам Херсонской области.

Савченко с крыльями
Савченко с крыльями позабавила украинцев / facebook.com/Savchenko.Nadiia

Экс-нардеп Надежда Савченко опубликовала фото с отдыха и стала объектом для шуток пользователей соцсетей.

В частности, на одной из фотографий Савченко позировала с металлическими крыльями на фоне водоема. Снимок опубликован на странице Савченко в Facebook.

"Крылья маленькие! Не наберут подъемной силы для такой ж*пы . Как инженер говорю! Крылья надо больше или вес меньше", - написал один из пользователей.

"Надя Люфтваффе", - добавил другой.

"Черный ангел"

"А вы точно та Надя, которая голодала?"

Экс-нардеп путешествовала по заповедникам Херсонской области, где посетила соленые озера, Олешковские пески и Асканию Нову. Там она фотографировалась в голубом платье и в чалме из платка на голове.

Савченко в чалме на отдыхе
Савченко в чалме на отдыхе / facebook.com/Savchenko.Nadiia
Савченко опубликовала фото с отдыха
Савченко опубликовала фото с отдыха / facebook.com/Savchenko.Nadiia

Эти снимки также не оставили украинцев равнодушными. Пользователи прокомментировали так: "Женщина с веслом", "Надя, где тебя откормили?".

Как сообщал Главред, в прошлом году Надежда Савченко уже удивляла украинцев смелой фотосессией. На фото, которые политик выложила на своей странице в Facebook, она позировала на скалах в длинном сарафане бирюзового цвета. Савченко даже осмелилась прыгнуть в холодную воду прямо в платье, не переодеваясь в купальник.

Надежда Савченко новости Украины отдых крылья
Сейчас вы просматриваете новость ««Крылья нужны побольше»: Савченко показала фото с отдыха и нарвалась на троллинг». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:10
Зеленский обречен быть авторитарным вождем
10:08
"Крылья нужны побольше": Савченко показала фото с отдыха и нарвалась на троллинг
10:00
"Атака на поезд из Беларуси": на Житомирщине совершен теракт Фото Видео
09:55
В ВОЗ похвалили Швецию за отказ от жесткого карантина Видео
09:26
В киевском лицее найден коронавирус: как будут учиться дети
09:11
Ужесточение карантина в Киеве: Кличко назвал условие Видео
08:47
Или белорусы превратятся в псов войны, или шакал Лукашенко их сожрет мнение
08:43
"Ночью стало хуже": умер Владислав Крапивин
08:41
Коронавирус в Украине заразил еще более двух тысяч украинцев и убил еще почти полсотни Видео
08:29
В центре Киева "бухой в хлам" водитель на иномарке влетел в кафе Видео
07:59
Чего ждать от курса доллара в начале осени: аналитик дал прогноз
07:54
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 сентября: небывалые успехи и доходные сделки Видео
07:33
Синоптик Укргидрометцентра дал прогноз погоды на первый месяц осени Видео
06:53
Когда вакцина от COVID-19 появится в Украине: Ляшко назвал примерные сроки Видео
06:52
Донбасс совсем скоро могут бросить на произвол судьбы мнение
06:36
Опасные поездки и замороженные дела: что нельзя делать в сентябре 2020 Видео
06:13
Самые модные женские короткие стрижки с челкой на осень 2020 - фото Фото
05:47
"Кровавый дядя": эксперт объяснил, как Лукашенко обведет вокруг пальца оппозицию Видео
05:22
Китайская вакцина от COVID-19: эксперты заявили об опасности Видео
04:55
Можно ли есть вечером во время диеты - ответ ученых
04:24
Семь тысяч случаев в день: Украину захлестнет эпидемия COVID-19 – эксперт Видео
03:50
Начинаем с чистого листа: самый модный белый маникюр осень 2020 - фото Фото
02:16
Китайские ученые предложили новый способ лечения COVID-19 Видео
01:35
Топ-3 продуктов, которые помогут избежать облысения
01:19
При выполнении условий: ВОЗ рекомендует открывать страны после карантина Видео
00:48
"Это путь к катастрофе": в ВОЗ сделали заявление о карантине Видео
00:16
Картинки с 1 сентября и поздравления с Днем знаний в прозе и стихах
31 августа, понедельник
23:53
Не нужны тесты и карантин: курортная страна ЕС открыла границы для украинцев Видео
23:24
В Раде рассказали о письме Фокина по выборам на Донбассе Видео
23:01
На Николаевщине усилили карантин вопреки зеленой зоне Видео
22:31
Коронавирус в Украине не сдает позиции: снова более двух тысяч новых зараженных Видео
22:05
Концерн Антонов выпустил первый самолет без деталей РФ
21:36
Санкции против Беларуси: в Литве сделали предупреждение режиму Лукашенко Видео
21:18
Витольда Фокина внесли на сайт Миротворец Видео
20:59
В Киеве открывают для посещения Мариинский дворец: время работы и цена Фото Видео
20:49
"Искреннее разочарование": у Лукашенко отреагировали на балтийские санкции Видео
20:47
"Сторонники войны бесятся": Фокин обвинил в критике "засланных казачков" во власти Видео
20:18
Степанов похвастался, что в Украине научились лечить COVID-19 Видео
20:14
Глава Минобразования пожаловался на пустой Фонд борьбы с коронавирусом Видео
20:13
Фокина могут исключить из ТКГ по Донбассу: эксперт оценил заявление политика по "ЛДНР" Видео
19:43
"Повод для войны": между Грецией и Турцией обострилась ситуация - эксперт Видео
19:43
Россия загоняет Украину в тупик мнение
19:29
Сельский парень из Казахстана: Саакашвили представил коллегу в министерстве
19:28
Остановка транспорта и работы школ: в Минздраве объяснили, будет ли жесткий карантин Видео
18:51
В Беларуси бывший милиционер рассказал о подготовке Лукашенко к Майдану Видео
18:30
В Слуге народа анонсировали работу Рады по амнистии и выборам в ОРДЛО Видео
18:12
Особый статус превратит Донбасс в пророссийское гетто - представитель ОРДЛО Видео
18:07
Полиция разогнала протест возле съезда Слуги народа Видео
17:58
К чему снится снег: толкование сновидения Видео
17:53
"Микробы и бактерии": Зеленский жестко прошелся по "слугам народа" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять