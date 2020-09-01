"Крылья нужны побольше": Савченко показала фото с отдыха и нарвалась на троллинг

Савченко с крыльями позабавила украинцев / facebook.com/Savchenko.Nadiia

Экс-нардеп Надежда Савченко опубликовала фото с отдыха и стала объектом для шуток пользователей соцсетей.

В частности, на одной из фотографий Савченко позировала с металлическими крыльями на фоне водоема. Снимок опубликован на странице Савченко в Facebook.

"Крылья маленькие! Не наберут подъемной силы для такой ж*пы . Как инженер говорю! Крылья надо больше или вес меньше", - написал один из пользователей.

"Надя Люфтваффе", - добавил другой.

"Черный ангел"

"А вы точно та Надя, которая голодала?"

Экс-нардеп путешествовала по заповедникам Херсонской области, где посетила соленые озера, Олешковские пески и Асканию Нову. Там она фотографировалась в голубом платье и в чалме из платка на голове.

Савченко в чалме на отдыхе / facebook.com/Savchenko.Nadiia

Савченко опубликовала фото с отдыха / facebook.com/Savchenko.Nadiia

Эти снимки также не оставили украинцев равнодушными. Пользователи прокомментировали так: "Женщина с веслом", "Надя, где тебя откормили?".

Как сообщал Главред, в прошлом году Надежда Савченко уже удивляла украинцев смелой фотосессией. На фото, которые политик выложила на своей странице в Facebook, она позировала на скалах в длинном сарафане бирюзового цвета. Савченко даже осмелилась прыгнуть в холодную воду прямо в платье, не переодеваясь в купальник.