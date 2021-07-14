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КСУ признал конституционным языковой закон

14 июля 2021, 16:44

Официальное решение суда будет обнародовано только 15 июля.

КСУ
КСУ признал языковой закон конституционным / УНИАН

Конституционный суд Украины признал конституционным закон об обеспечения функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Таким образом КС признал конституционным закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Соответствующее решение суд принял 14 июля на пленарном заседании Палаты Суда по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины", – говорится в сообщении.

Отметим, накануне спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что считает нужным внести изменения в языковой закон. Он предлагает привести нормы закона в соответствие с решением Венецианской комиссии.

На вопрос о том, какие именно нужны изменения в закон, Разумков ответил: "Например, привести нормы закона в соответствие с решением Венецианской комиссии".

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Отметим, в декабре 2019-го Венецианская комиссия обнародовала вывод к закону о государственном языке Украины. Согласно нему, Украина должна принять закон о национальных меньшинствах, а пока этого не случилось, перенести выполнение норм закона о языке, которые уже действуют.

Также Украина, в частности, должна снизить квотные требования к контенту на украинском языке; разрешить физическим лицам использовать язык меньшинств для общения между собой, в том числе, в общественных местах.

"Языковой закон" - какие нормы должны вступить в силу

С 16 июля 2021 года начинает действовать норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая обязывает украинские телеканалы дублировать и озвучивать фильмы и сериалы на государственном языке. У них было два года, что чтобы подготовиться к введению новых правил.

Согласно закону, с 16 июля 2024 года объем украиноязычного контента на общегосударственных телеканалах должен вырасти до 90%, на местных каналах – до 80%. Также только 10% фильмов в кинотеатрах смогут идти в оригинале с субтитрами – остальные фильмы должны быть дублированы или озвучены на государственном языке.

Напомним, Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", статьи которого вводятся поэтапно.

Позже в Украине вступили в силу нормы закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Все предоставители услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

По просьбе клиента его обслуживание может осуществляться на другом, приемлемом для сторон языке.

КСУ языковой закон
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