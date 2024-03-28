Кто такой "Николаевский Ванек": Ким впервые рассказал об этом человеке

Виталий Ким заявил, что он лично сотрудничает с тем, кто ведет Telegram-канал "Николаевский Ванек".

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Кто такой "Николаевский Ванек"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, скриншот

Telegram-канал "Николаевский Ванек" является одним из самых популярных среди украинцев. Все следят за тем, что публикует его администратор, а особенно, когда в регионах объявлена воздушная тревога. Для многих до сих пор остается тайной то, кто на самом деле публикует информацию на канале. Были даже версии, что администратор - глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он лично впервые рассказал о том, правда ли это. Видео разлетелось в Сети.

В эфире проекта "Храбрые сердца" у Кима спросили, оставляет ли он сообщения в этом Telegram-канале. Глава Николаевской ОВА заявил, что он лично знаком с тем, кто ведет этот канал.

"Уже не могу писать, поэтому, конечно, сейчас читаю и взаимодействую с ним. Во многом тг-канал изменился, но осталось одно – тот же режим работы остался таким, каким был в первые 8 месяцев. Вчера мы до трех ночи мониторили небо, передавали информацию, но я туда не пишу. Мы просто сотрудничаем. Администратор этого тг-канала – это независимый человек со своими мыслями", - сказал Ким. видео дня

Смотрите видео о том, кто ведет Telegram-канал "Николаевский Ванек:

Кто ведет канал "Николаевский Ванек" / фото: скриншот

Кто такой Виталий Ким? Виталий Александрович Ким – украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года – председатель Николаевской областной государственной администрации, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что в Telegram могут ввести жесткие запреты. В Украине предлагают начать контролировать телеграм-каналы и их авторов. Алексей Данилов утверждает, что для Украины крайне важен тот факт, что авторы, ответственные за распространение информации, которая охватывает миллионную аудиторию, должны быть известны.

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