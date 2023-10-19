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Куча квартир и машин: еще одного одесского военкома поймали с почти 50 млн грн

Ангелина Подвысоцкая
19 октября 2023, 20:45 обновлено 19 октября, 20:57
Одесский военком оформил квартиры и машины на своих родственников. На себя он оформил огромный дом в качестве подарка от мамы.
квартиры, машины, военком Вячеслав Кушнеров
В Одессе на незаконном обогащении поймали военкома Вячеслава Кушнерова / Коллаж: Главред, фото: pexels, hrabro.com

В Одесской области поймали его одного военкома, который "заработал" несколько десятков миллионов за время войны. Начальника Малиновского районного ТЦК и СП города Одессы Вячеслава Кушнерова подозревают в незаконном обогащении на сумму почти 47 миллионов гривен. Об этом сообщает НАПК.

В мае 2022 года жена военкома купила квартиру в Одессе площадью 111,1 кв.м. Ее стоимость на тот момент составляла 600 тысяч гривен. Уже через год квартиру продали за 7,56 миллиона гривен. После этого женщина купила машину Toyota Highlander за почти 1,9 миллиона гривен, но позже продала за 2 миллиона гривен.

Странным было и то, что в том же году у военкома появился дом с хозяйственными постройками общей площадью 259,2 кв.м. в Овидиопольском районе области. Однако по документам он получил его в качестве "подарка" от своей мамы. Стоимость этого дома составляет 1 миллион гривен, что значительно меньше, чем доход мамы военного за последние 22 года.

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За последние годы сильно обогатилась и теща военкома. Она стала владелицей квартиры в Лиманском районе области за более 300 тысяч гривен, а также автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 за 420 тысяч гривен. Однако стоит отметить, что средняя рыночная цена такой машины составляет более 5 миллионов гривен. Таком образом можно считать, что владельцы пытались скрыть реальную стоимость приобретения машины. Ранее на тещу также была записана машина Mercedes-Benz GLC 220D за 1,4 миллиона гривен. Позже эта машина была продана за полтора миллиона гривен.

Кушнеров пытался узаконить получение 30 миллионов гривен. В августе 2022 года эти деньги члены семьи Кушнерова подарили друг другу. При этом их официальный доход был значительно меньше.

Без новенького имущества не остался и сын военкома. На него записана квартира в Одессе площадью 55,8 кв. м. за почти полмиллиона гривен. Также он владеет автомобилем Mercedes-Benz Sprinter 511 еще почти за полмиллиона гривен. У него также не было достаточно средств, чтобы купить это. Он также еще в 2018 году перекупил у уже задержанного начальника одесского ТЦК Евгения Борисова машину Volkswagen CC стоимостью 500 тысяч гривен. Позже эту машину продали.

Дело военкома Борисова

Ранее сообщалось, вокруг одесского военкома разгорелся скандал. Появилась информация о приобретенном Борисовым дорогом имуществе за рубежом во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Мосийчук обвинил одесского военкома в том, что он тратит миллионы евро на недвижимость в Европе и элитные авто.

В частности, речь шла о том, что Борисов приобрел виллу в Марбелье, Испания, за 3 млн 950 тыс. евро и записал ее на свою мать-пенсионерку. Кроме этого, он приобрел там же офис стоимостью до 2 млн евро, который записан на его жену.

После этого президент Украины Владимир Зеленский собрал важную Ставку и поручил уволить одесского "военкома" Евгения Борисова.

Позже богатенького одесского "военкома" с позором уволили. О его увольнении стало известно 28 июня.

Евгений Борисов после получения сообщения о подозрении пытался скрыться от правосудия. 24 июля стало известно о том, что в Киеве задержали скандального одесского военкома.

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Одесса военкоматы взятки
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