Кулеба на костылях и в гипсе встречал Макрона и Шольца в Мариинском дворце

Дмитрий Кулеба / president.gov.ua, Instagram

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пришел на встречу с лидерами ЕС на костылях и в гипсе.

Как известно, 16 июня, в Киев прибыли главы ФРГ и президенты Франции, Италии и Румынии. Лидеры встретились с президентов Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Судя по обнародованным видеокадрам, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пришел на встречу президента Зеленского с главами стран Европы на костылях и в гипсе.

"Здесь могла быть история о вражеской ДРГ. Но на самом деле я просто повредил ногу, пытаясь впервые с начала войны возобновить занятия спортом. Неприятности случаются, но с ног меня не собьют. Времени выбывать из рядов сейчас нет", – написал глава МИД в Instagram накануне.

Кулеба добавил, что не собирается делать перерыв в работе.

"Продолжаем активно работать и воплощать приоритеты президента: тянуть тяжелое оружие, закручивать рф санкционные гайки, выжимать статус кандидата для Украины. Даже на костылях и одной ноге — вперед к Победе", — подчеркнул он.

В Сети с юмором намекнули, что Кулеба "подгонял" европейских лидеров в вопросе поддержки Украины.

Визит Шольца, Макрона и Драги в Украину

Как известно, 16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги приехали в Киев впервые с начала полномасштабной войны.

Лидеры прибыли спецпоездом из Польши, начав поездку поздно вечером накануне.

В Киеве к ним присоединился и президент Румынии Клаус Иоганнис.

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