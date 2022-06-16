Кулеба на костылях и в гипсе встречал Макрона и Шольца в Мариинском дворце

Глава украинского МИД пришел на встречу президента Зеленского с главами стран Европы на костылях и в гипсе.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пришел на встречу с лидерами ЕС на костылях и в гипсе.
Как известно, 16 июня, в Киев прибыли главы ФРГ и президенты Франции, Италии и Румынии. Лидеры встретились с президентов Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Судя по обнародованным видеокадрам, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пришел на встречу президента Зеленского с главами стран Европы на костылях и в гипсе.
"Здесь могла быть история о вражеской ДРГ. Но на самом деле я просто повредил ногу, пытаясь впервые с начала войны возобновить занятия спортом. Неприятности случаются, но с ног меня не собьют. Времени выбывать из рядов сейчас нет", – написал глава МИД в Instagram накануне.
Кулеба добавил, что не собирается делать перерыв в работе.
"Продолжаем активно работать и воплощать приоритеты президента: тянуть тяжелое оружие, закручивать рф санкционные гайки, выжимать статус кандидата для Украины. Даже на костылях и одной ноге — вперед к Победе", — подчеркнул он.
В Сети с юмором намекнули, что Кулеба "подгонял" европейских лидеров в вопросе поддержки Украины.
Визит Шольца, Макрона и Драги в Украину
Как известно, 16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги приехали в Киев впервые с начала полномасштабной войны.
Лидеры прибыли спецпоездом из Польши, начав поездку поздно вечером накануне.
В Киеве к ним присоединился и президент Румынии Клаус Иоганнис.
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