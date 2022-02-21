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Кулеба назвал ошибкой отказ от ядерного оружия и призвал созвать Совбез ООН

21 февраля 2022, 18:47

Украина на основе Будапештского меморандума запросила срочные консультации Совета безопасности ООН.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба призвал созвать срочное заседание Совбеза ООН / УНИАН

Украина на основе Будапештского меморандума запросила срочные консультации Совета безопасности ООН - они призваны снизить напряженность и обеспечить безопасности Украины.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения и практическим шагам обеспечения безопасности Украины", - отметил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Также Дмитрий Кулеба заявил, что считает ошибкой отказ Украины от ядерного оружия. Тогда в рамках Будапештского меморандума Украина получила гарантию безопасности.

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По словам Кулебы, некоторые страны должны чувствовать ответственность за то, что Украина отказалась от ядерного арсенала, но в ответ не получила реальные гарантии безопасности.

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"Учитывая тот факт, что гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это. И усердно работать над поиском правильной и эффективной гарантии безопасности Украины",– подчеркнул Кулеба.

Украина требует гарантий безопасности в рамках Будапештского меморандума

Секретарь СНБО Алексей Данилов в декабре прошлого года сделал заявление о том, что подписание Будапештского меморандума стало обманом для украинского государства. По мнению чиновника, Киеву должны предоставить компенсацию за отказ страны от ядерного оружия.

В феврале этого года три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – призвали государства, которые подписали "Будапешт" и являются гарантами выполнения документа, остановить российскую агрессию. Они отметили, что только таким образом страны смогут доказать, что договор не был обманом Киева.

Президент Владимир Зеленский 19 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности объявил о том, что Киев инициирует консультации со странами-подписантами Будапештского меморандума. Если дискуссия не состоится, или на мероприятии так и не примут решений по гарантиям безопасности для Украины, Киев поставит под сомнение действие документа.

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