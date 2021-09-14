Кулеба очертил приоритеты Украины на Генассамблее ООН

Дмитрий Кулеба назвал приоритеты Украины в НАТО / УНИАН

В день открытия Генассамблеи ООН глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой сессии Генассамблеи, министром иностранных дел Мальдив Абдуллой Шахидом, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Глава украинской дипломатии очертил три приоритета Украины на сессии Генассамблеи ООН:

противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма;

улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии на Донбассе;

преодоление пандемии и ее социально-экономических последствий.

"Ключевым приоритетом нашей внешней политики, закрепленным в Стратегии внешнеполитической деятельности, остается противодействие российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что Украина во время сессии Генассамблеи ООН намерена созвать дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях.

Вторым приоритетом Украины станет улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

Реклама

Читайте такжеСовбез ООН принял важную резолюцию по Афганистану, Россия и Китай не голосовали

"ООН имеет знания, опыт и технологии реализации проектов по восстановлению территорий, пострадавших от вооруженных конфликтов. Мы заинтересованы в более активной деятельности ООН в регионе, в частности в сферах гуманитарного разминирования, развития медицинской, образовательной и жилищно-коммунальной инфраструктуры",- сказал Кулеба.

Что касается третьего приоритета, преодоления пандемии и ее социально-экономических последствий, то глава МИД Украины подчеркнул, что все государства должны получить равный доступ к вакцинам и иметь достаточно средств для экономического восстановления.

Торжественное открытие 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится сегодня во вторник, 14 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

Ранее пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявлял, что президент Владимир Зеленский планирует принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый предположил, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут провести встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН. Однако пока неизвестно, будет ли хозяин Кремля принимать участие в заседании Генассамблеи.