Кулеба призвал создать Спецтрибунал по преступлениям Путина: 5 главных параметров

Кулеба призвал создать Спецтрибунал против Путина / Коллаж УНИАН

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на фоне войны с Россией призвал создать спецтрибунал по агрессии против нашей страны. Его цель - немедленное привлечение высшего руководства Кремля к ответственности, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Также сегодня Дмитрий Кулеба озвучил 5 главных параметров, которые мы предлагаем положить в основу будущего Спецтрибунала:

Спецтрибунал будет базироваться на правилах и подходах, которые применяются Международным уголовным судом и изложены в его римском уставе. Он будет расследовать и преследовать преступления агрессии против Украины, совершенные на ее территории, как это определено статьей 8 bis Римского статута.

Юрисдикция Спецтрибунала будет распространяться на все события с февраля 2014 года, начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Специальный трибунал будет иметь юрисдикцию в отношении физических лиц, осуществляющих эффективный контроль над или непосредственно руководящих политическими или военными действиями государства.

Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства, или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание.

Специальный трибунал будет рассматривать только преступления агрессии против Украины и будет создан как международный специальный уголовный ad hoc трибунал для рассмотрения вооруженной агрессии России против Украины.

"Тысячи невинных жертв этого преступления агрессии заслуживают справедливости. Справедливость также необходима международному сообществу в целом, чтобы наказать крупнейшее нарушение международного права со времен Второй мировой войны. Мы должны положить конец безнаказанности и оставить следующим поколениям мир, где верховенство права всегда будет царить",- подытожил министр.

Преступления Путина в Украине

Ранее в МИД Украины резко отреагировали на указ лидера страны-агрессора Владимира Путина об упрощении процедуры предоставления российского гражданства для украинцев.

В МИД отметили, что этот указ подтверждает курс вражеской страны на захват украинских земель и полное уничтожение государства, а также принудительную ассимиляцию нашей нации - он несовместим с нормами и принципами международного права.

Напомним, в Луганской области сейчас ведется принудительная паспортизация населения. У людей отбирают украинские паспорта и заставляют писать заявки на получение документа РФ.

Также ранее в Кабмине рассказали о судьбе украинцев с российскими документами.

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