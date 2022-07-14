УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кулеба призвал создать Спецтрибунал по преступлениям Путина: 5 главных параметров

14 июля 2022, 19:22

В МИД Украины призвали создать Спецтрибунал для наказания президента РФ Владимира Путина.

Кулеба Россия
Кулеба призвал создать Спецтрибунал против Путина / Коллаж УНИАН

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на фоне войны с Россией призвал создать спецтрибунал по агрессии против нашей страны. Его цель - немедленное привлечение высшего руководства Кремля к ответственности, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Также сегодня Дмитрий Кулеба озвучил 5 главных параметров, которые мы предлагаем положить в основу будущего Спецтрибунала:

  • Спецтрибунал будет базироваться на правилах и подходах, которые применяются Международным уголовным судом и изложены в его римском уставе. Он будет расследовать и преследовать преступления агрессии против Украины, совершенные на ее территории, как это определено статьей 8 bis Римского статута.
  • Юрисдикция Спецтрибунала будет распространяться на все события с февраля 2014 года, начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
  • Специальный трибунал будет иметь юрисдикцию в отношении физических лиц, осуществляющих эффективный контроль над или непосредственно руководящих политическими или военными действиями государства.
  • Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства, или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание.
  • Специальный трибунал будет рассматривать только преступления агрессии против Украины и будет создан как международный специальный уголовный ad hoc трибунал для рассмотрения вооруженной агрессии России против Украины.

"Тысячи невинных жертв этого преступления агрессии заслуживают справедливости. Справедливость также необходима международному сообществу в целом, чтобы наказать крупнейшее нарушение международного права со времен Второй мировой войны. Мы должны положить конец безнаказанности и оставить следующим поколениям мир, где верховенство права всегда будет царить",- подытожил министр.

Преступления Путина в Украине

Ранее в МИД Украины резко отреагировали на указ лидера страны-агрессора Владимира Путина об упрощении процедуры предоставления российского гражданства для украинцев.

В МИД отметили, что этот указ подтверждает курс вражеской страны на захват украинских земель и полное уничтожение государства, а также принудительную ассимиляцию нашей нации - он несовместим с нормами и принципами международного права.

Напомним, в Луганской области сейчас ведется принудительная паспортизация населения. У людей отбирают украинские паспорта и заставляют писать заявки на получение документа РФ.

Также ранее в Кабмине рассказали о судьбе украинцев с российскими документами.

Читайте также:

война в Украине МИД Украины Владимир Путин Дмитрий Кулеба
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:11

Украину накроет жарища: синоптики назвали даты новой атаки пекла

20:10

Приметы на 16 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день июляВидео

19:58

"Коллапс нагрянет очень скоро": россияне поголовно жалуются на задержки зарплат

19:44

Об этом мало кто знает: что нужно сделать с веточкой мяты, чтобы деньги в доме водились - приметыВидео

19:40

День украинского миротворца 2022: душевные поздравления и картинки к празднику

Реклама
19:39

В РФ заговорили о "мирных переговорах": цинично призывают Украину признать "территориальные реалии"

19:37

"В таком огне рождается настоящая нация": Рыбчинский высказался о войне

19:35

Путин еще упростил получение гражданства РФ: украинце освободили от уплаты госпошлинВидео

19:28

Гороскоп на завтра, 15 июля 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – деньги, Козерогам – важные известияВидео

19:22

Кулеба призвал создать Спецтрибунал по преступлениям Путина: 5 главных параметров

19:14

Есть погибшие: украинские музыканты попали под обстрел в Виннице

19:14

Невероятная харизма и обаяние: 3 знака, которые влюбляют с первого взглядаВидео

19:05

Макрон сделал важное заявление по Украине и предупредил РФВидео

18:34

Аж трясутся из-за HIMARS: оккупанты перевозят технику и склады боеприпасов подальше от фронтаВидео

18:24

"Гормон Свободамин в действии": депортированная из России Наргиз "оторвалась" под песню СердючкиВидео

18:23

"С днем рождения сына!": душевные поздравления и сердечные картинки маме, родителям, подруге

18:18

В Украине могут создать спецкомиссию для отслеживания западного оружия - ЕрмакВидео

18:03

Тела не могут идентифицировать: число жертв ракетного удара по Виннице резко возрослоФотоВидео

17:42

Российские офицеры убили своего солдата и списали на войну в Украине: перехват ГУРВидео

17:38

ВСУ разнесли вдребезги пункт управления и склад боеприпасов россиян на НиколаевщинеВидео

Реклама
17:36

Беларусь перемещает зенитно-ракетные комплексы С-300: что известноВидео

17:20

Приметы на 15 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:01

Россиянам просто нравится убиватьмнение

16:51

Ракетный удар по Виннице: 42 человека без вести пропалиФотоВидео

16:14

Мощные грозы накроют пол Украины: синоптики объявили штормовое предупреждениеВидео

16:07

Россияне устроили вакханалию на могиле Шатунова: бросаются на крест и танцуют

16:02

Удар по Виннице: ракета летела на Житомир, но затем развернуласьФотоВидео

15:59

Превентивный удар по России: Доний объяснил, почему Запад должен ударить первым

15:56

"Государственная тайна": в Украине засекретили данные о потерях на войнеВидео

15:50

Войска РФ давят на Донбассе, но на Херсонщине ВСУ освобождают территории Украины – ЗалужныйВидео

15:49

Под Херсоном произошли взрывы на ремонтной базе военных РФВидео

15:44

"Нас спасло 10 минут времени": Олег Скрипка чудом не стал жертвой ракетного обстрела ВинницыВидео

15:28

"Понимают, что им крышка": коллаборанты сдают ВСУ позиции российских оккупантовВидео

15:27

Путин не отказался от идеи сменить власть в Украине - Кочетков

15:26

Никто не выжил: при ракетном обстреле Винницы полностью уничтожили медицинскую клиникуВидео

15:24

Лунный посевной календарь на август 2022: лучшие дни для работы в огороде и саду

15:09

Олег Винник объявился: певец подарил ВСУ боевую "Волчицу"

14:57

Для освобождения всей Украины ВСУ нужно решить вопросы Донбасса и Херсонщины – генералВидео

14:55

Крышу снесло, авто сгорело: Лобода показала, что оккупанты натворили с домом ее семьиВидео

14:42

Женщин будут брать на воинский учет только с их согласия – ГенштабВидео

Реклама
14:39

Дорогие вещи и крупы превратятся в пыль: как вывести надоедливую моль

14:34

Нам нужен план разрушения Россиимнение

14:28

Сегодня ночью ждите ответ: Арестович предупредил россиян за кровавую атаку на ВинницуВидео

14:21

ВСУ освободили уже 44 населенных пункта на Херсонщине, обостряется партизанская война – ОВАВидео

14:18

Россияне обстреляли Винницу ракетами Калибр, их запустили из Черного моряФотоВидео

14:03

Войну прекращать не намерены: в РФ высказались о "спецоперации" в УкраинеВидео

13:53

С юбилеем мужчине – оригинальные поздравления, сердечные открытки и картинки к празднику

13:47

Ракетный удар по Виннице: количество погибших выросло до 20, среди них детиФотоВидео

13:46

"Россия должна исчезнуть": в Виннице погибли мама и младенец, тела серьезно поврежденыФотоВидео

13:37

Нацгвардейцы уничтожили вражескую ДРГ на Донбассе, устроив оккупантам ловушкуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять