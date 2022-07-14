Кулеба призвал создать Спецтрибунал по преступлениям Путина: 5 главных параметров

В МИД Украины призвали создать Спецтрибунал для наказания президента РФ Владимира Путина.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на фоне войны с Россией призвал создать спецтрибунал по агрессии против нашей страны. Его цель - немедленное привлечение высшего руководства Кремля к ответственности, сообщает пресс-служба МИД Украины.
Также сегодня Дмитрий Кулеба озвучил 5 главных параметров, которые мы предлагаем положить в основу будущего Спецтрибунала:
- Спецтрибунал будет базироваться на правилах и подходах, которые применяются Международным уголовным судом и изложены в его римском уставе. Он будет расследовать и преследовать преступления агрессии против Украины, совершенные на ее территории, как это определено статьей 8 bis Римского статута.
- Юрисдикция Спецтрибунала будет распространяться на все события с февраля 2014 года, начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
- Специальный трибунал будет иметь юрисдикцию в отношении физических лиц, осуществляющих эффективный контроль над или непосредственно руководящих политическими или военными действиями государства.
- Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства, или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание.
- Специальный трибунал будет рассматривать только преступления агрессии против Украины и будет создан как международный специальный уголовный ad hoc трибунал для рассмотрения вооруженной агрессии России против Украины.
"Тысячи невинных жертв этого преступления агрессии заслуживают справедливости. Справедливость также необходима международному сообществу в целом, чтобы наказать крупнейшее нарушение международного права со времен Второй мировой войны. Мы должны положить конец безнаказанности и оставить следующим поколениям мир, где верховенство права всегда будет царить",- подытожил министр.
Преступления Путина в Украине
Ранее в МИД Украины резко отреагировали на указ лидера страны-агрессора Владимира Путина об упрощении процедуры предоставления российского гражданства для украинцев.
В МИД отметили, что этот указ подтверждает курс вражеской страны на захват украинских земель и полное уничтожение государства, а также принудительную ассимиляцию нашей нации - он несовместим с нормами и принципами международного права.
Напомним, в Луганской области сейчас ведется принудительная паспортизация населения. У людей отбирают украинские паспорта и заставляют писать заявки на получение документа РФ.
Также ранее в Кабмине рассказали о судьбе украинцев с российскими документами.
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