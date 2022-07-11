Кулеба резко высказался о "путинском гражданстве" для украинцев

Указ Путина подтверждает курс вражеской страны на захват украинских земель и полное уничтожение государства, сообщают в МИД.
В МИД Украины резко отреагировали на сегодняшний указ лидера страны-агрессора Владимира Путина об упрощении процедуры предоставления российского гражданства для украинцев, говорится в заявлении ведомства в понедельник, 11 июля.
В МИД отметили, что этот указ подтверждает курс вражеской страны на захват украинских земель и полное уничтожение государства, а также принудительную ассимиляцию нашей нации - он несовместим с нормами и принципами международного права.
Паспортизация украинцев является юридически ничтожной и не будет иметь правовых последствий для нашей страны. МИД РФ использует упрощенную процедуру выдачи паспортов для затягивания удавки на шеях жителей временно оккупированных территорий Украины, заставляя их участвовать в преступной деятельности оккупационных администраций и российской захватнической армии.
"Украинским гражданам не нужно путинское гражданство, а попытки навязать его силой обречены на провал. Этот указ ничтожен и свидетельствует лишь о захватнических аппетитах Путина. Я убежден, что ВСУ положат им конец при должной поддержке партнеров. Поэтому сейчас критически важно усилить помощь нашему государству. Призываю партнеров к жесткой реакции на новые паспортные фантазии Путина: срочно предоставить Украине больше тяжелого вооружения и ввести новые экономические санкции против России", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По информации ведомства, промедление будет лишь поощрять РФ к дальнейшим преступлениям против Украины и разрушению безопасности в мире.
Раздача паспортов РФ на захваченных территориях
Ранее Путин подписал указ, которым упрощается прием в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.
Соответствующий указ он подписал в среду, 25 мая. В указе отмечается о том, что российское гражданство теперь будут предоставлять по упрощенной процедуре не только для жителей так называемых "ЛНР" и "ДНР", но и для жителей Херсонщины и Запорожья.
Напомним, в Луганской области сейчас ведется принудительная паспортизация населения. У людей отбирают украинские паспорта и заставляют писать заявки на получение документа РФ, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Также ранее в Кабмине рассказали о судьбе украинцев с российскими документами.
11 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам Украины обращаться за получением гражданства РФ в упрощенном порядке.
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