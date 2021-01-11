Кулеба рассказал, что Киев будет обсуждать с Москвой по поводу Крыма

Главный украинский дипломат убежден - с инициативой Крымская платформа украинский МИД достиг успеха.
Россия всеми силами и всеми средствами будет пытаться минимизировать успех проекта Крымская платформа. Именно так высказался руководитель украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью порталу Обозреватель.
Дипломат уверен, что, согласно результатам опросов, реакции медиа, экспертов внешней политики – с инициативой Крымская платформа украинский МИД "попал просто в яблочко".
"Пусть (представители России – Главред) приезжают. Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. В повестке дня переговоров будет только один вопрос – модальность выхода России из Автономной Республики Крым и Севастополя и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории. Никаких других вопросов мы с ними обсуждать не будем. Приглашаю", – сообщил Кулеба.
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Возвращение Крыма в состав Украины - что было ранее:
- Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября заявил, что он верит в успех переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в результате которых аннексированный Крым и оккупированный Донбасс вернутся под политический контроль Киева.
- 26 октября в МИД Украины заявили, что США поддерживают деоккупацию Крыма и готовы принять участие в создании Крымской платформы по возвращению полуострова.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган также выразил готовность Анкары присоединиться к переговорной площадке по вопросам аннексированного Крыма.