Кулеба рассказал, что Киев будет обсуждать с Москвой по поводу Крыма

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Россия всеми силами и всеми средствами будет пытаться минимизировать успех проекта Крымская платформа. Именно так высказался руководитель украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью порталу Обозреватель.

Дипломат уверен, что, согласно результатам опросов, реакции медиа, экспертов внешней политики – с инициативой Крымская платформа украинский МИД "попал просто в яблочко".

"Пусть (представители России – Главред) приезжают. Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. В повестке дня переговоров будет только один вопрос – модальность выхода России из Автономной Республики Крым и Севастополя и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории. Никаких других вопросов мы с ними обсуждать не будем. Приглашаю", – сообщил Кулеба.

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