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Кулеба рассказал о важных договоренностях с Блинкеном

6 мая 2021, 18:56
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Глава МИД Украины назвал госсекретарю США способ положить конец агрессии РФ против Украины.

Блинкен, Кулеба
Кулеба рассказал о встрече с Блинкеном / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал детали встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как заявил Кулеба в видеообращении, была достигнута договоренность о нескольких шагах, которые "важны для украинской безопасности и для украинских реформ".

Также Кулеба рассказал Блинкену способ, как остановить российскую агрессию против Украины.

По его словам, для этого нужен четкий сигнал коллективного Запада.

"Российская агрессия против Украины прекратится после того, как Москва поймет, что коллективный Запад воспринимает Украину как часть себя. Не как баланс, не как что-то посередине между Западом и Россией, не как часть, которая откололась от "русского мира"… Только четкий сигнал в сторону Москвы о том, что Украина является частью Запада, неотъемлемой частью демократического мира - это и будет началом конца российской агрессии против Украины. Это тот путь, который прошли Центральноевропейские страны после развала СССР, страны Балтии", - заявил Кулеба.

Глава МИД рассказал, каких договоренностей достигли на встрече с госсекретарем США.

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"Мы действительно договорились о некоторых вещах, важных для украинской безопасности, важных для украинских реформ. И мы будем работать над их выполнением в интересах Украины и Соединенных Штатов, и вообще евроатлантического пространства как такового", – сказал Кулеба.

При этом Кулеба подчеркнул, что не может рассказывать в одностороннем порядке о подробностях переговоров.

"Мой коллега, Тони, сказал очень важную вещь: Украина никогда не должна сомневаться в Соединенных Штатах Америки. И что никогда США не будут договариваться ни с кем касательно Украины без Украины", – заявил Кулеба.

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Визит Блинкена в Украину - о чем ранее сообщал Главред:

  • Как сообщалось, что Энтони Блинкен с 4 по 6 мая находится в европейском турне: он посетил столицы Великобритании и Украины – Лондон и Киев. Блинкен в качестве госсекретаря США еще не был в нашей стране.
  • В Госдепартаменте США сообщили, что Блинкен прибыл в Киев, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Вашингтона суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессивных действий РФ.
  • Ранее госсекретарь США сделал первые заявления. Энтони Блинкен отметил, что сегодня в Украине он представляет президента Джо Байдена, и Штаты хотят подтвердить сильное партнерство между обеими странами.

Энтони Блинкен Дмитрий Кулеба
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