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"Купол" против БПЛА: в Киеве создают мощную защиту от дронов РФ

15 октября 2022, 22:59

На создание полноценного антидронного купола уйдет около двух лет.

Дроны теперь по Украине свободно не полетают.
В Киеве создают защиту от вражеских дронов

Защиту от вражеских дронов создают над Киевом, сообщил советник мэра столицы Украины Юрий Зозуля.

"Весь мир пришел на помощь Украине и создает новейшую систему, которая не использовалась нигде раньше. Она будет тиражироваться не только по городам Украины, но и, я так думаю, по всему миру", — сказал он в эфире телемарафона Единые новости.

По данным советника Виталия Кличко, на создание полноценного антидронного купола уйдет около двух лет. В проекте принимают участие и британские, и канадские ученые. Присоединяется почти весь научно-технический потенциал НАТО.

"Но хочу сказать, что фрагментарно этот купол уже работает в Киеве. Есть особо важные объекты, охраняемые такими антидронными системами", – объяснил он.

Как работает антидроновый купол

Представитель городской власти уточнил, что в планах – создать систему, позволяющую фиксировать перемещение дронов и атаковать их заранее.

"Это глубокая эшелонированная защита. То есть она начинается в сотнях километров от города. Система обнаруживает по разным признакам дроны и цепочкой передает на разные ситуационные центры, фиксирующие перемещение этого БПЛА. Соответственно, все системы смогут сориентироваться в азимут и атаковать этот дрон", — добавил Зозуля.

дрон
Юрий Зозуля / Скриншот

Напомним, РФ атакует украинские города дронами-камикадзе.

В частности, Запорожье атаковали 4 дронами-камикадзе и ЗРКПо областному центру были нанесены 10 ударов ракетами типа С-300. Разрушения испытали объекты инфраструктуры города.

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