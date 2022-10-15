РФ ударила ракетами по Киевской области и атаковала дронами Запорожье / Telegram Синегубов, УНИАН

Российские оккупанты ночью 15 октября обстреляли украинские города. Удары были нанесены по Киевщине и Запорожью.

По одной из общин Киевщины во время воздушной тревоги оккупанты нанесли ракетный удар. Об этом сообщил руководитель ОВА Алексей Кулеба. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно, без жертв", - написал Кулеба.

Он также призвал людей оставаться в укрытиях к отбою тревоги, не фиксировать место попадания и не выкладывать фото и видео в сети.

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По областному центру были нанесены 10 ударов ракетами типа С-300. Разрушения испытали объекты инфраструктуры города.

После полуночи запорожцы услышали в городе работу беспилотных летательных аппаратов и взрывы.

После 5 часов утра в городе снова раздались взрывы. Глава Запорожской ОВА Александр Старух предупредил о ракетной атаке. Как стало известно впоследствии, в результате ракетных обстрелов поврежден ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры.

Ранее блогер и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что ракетная атака по всей Украине планировалась Россией еще 7 октября, в День рождения Путина.

Также Коваленко отметил, что такие атаки могут продолжаться, чтобы удерживать напряжение в украинском обществе. Однако их интенсивность будет уменьшаться. Оккупанты не смогут проводить обстрелы 24/7, неделю или две подряд. Всё из-за того, что они не имеют таких ресурсов.

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