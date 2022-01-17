Летела с высоты 400 метров: в словацких Татрах погибла 29-летняя украинка

Елена Лозинская / Соцсети

В субботу, 15 января, в словацких Татрах произошла страшная трагедия. Там погибла 29-летняя украинка - туристка из Львова Елена Лозинская. Девушка сорвалась с высоты 400 метров.

По информации Regiony.sk, это произошло в Малой Студеной долине в Высоких Татрах. Львовянку заметили местные туристы. На тот момент она была без сознания. Неравнодушные люди пытались оказать ей ервую помощь, но им это не удалось, как и медикам, которые не смогли реанимировать украинку.

Тело украинки передали экспертам и полиции.

В сообщении в Facebook-группе Книги памяти умерших за границей украинцев говорится о том, что Елена очень любила походы в высокогорье.

"Родни вспоминают ее как замечательную, светлую и добрую девушку, которая очень любила горы", - сказано в сообщении.

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Напомним, накануне в Карпатах сошла лавина и привалила мать с дочкой. Они пытались подняться на Говерлу.

Также ранее в Карпатах погибла 57-летняя женщина. Она приехала вместе с сыном и его невестой праздновать свой день рождения, но при поднятии на Говерлу, поскользнулась на льду. Одесситка умерла до прибытия спасателей от удара головой.

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