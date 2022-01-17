Летела с высоты 400 метров: в словацких Татрах погибла 29-летняя украинка

Девушку пытались реанимировать, но не смогли спати.
В субботу, 15 января, в словацких Татрах произошла страшная трагедия. Там погибла 29-летняя украинка - туристка из Львова Елена Лозинская. Девушка сорвалась с высоты 400 метров.
По информации Regiony.sk, это произошло в Малой Студеной долине в Высоких Татрах. Львовянку заметили местные туристы. На тот момент она была без сознания. Неравнодушные люди пытались оказать ей ервую помощь, но им это не удалось, как и медикам, которые не смогли реанимировать украинку.
Тело украинки передали экспертам и полиции.
В сообщении в Facebook-группе Книги памяти умерших за границей украинцев говорится о том, что Елена очень любила походы в высокогорье.
"Родни вспоминают ее как замечательную, светлую и добрую девушку, которая очень любила горы", - сказано в сообщении.
Напомним, накануне в Карпатах сошла лавина и привалила мать с дочкой. Они пытались подняться на Говерлу.
Также ранее в Карпатах погибла 57-летняя женщина. Она приехала вместе с сыном и его невестой праздновать свой день рождения, но при поднятии на Говерлу, поскользнулась на льду. Одесситка умерла до прибытия спасателей от удара головой.
Читайте также:
- На Закарпатье вспыхнул иностранный автобус с 50 туристами
- "Любовались снегопадом": в Пакистане на трассе погибли 22 туриста, тысяча авто застряли в снегу
- В Бразилии на озере Фурнаш на туристов обрушилась часть скалы
- "Отдохнули" за 80 тыс. грн: в отеле в Карпатах избили туристов из-за замечания о завтраке
- В Карпатах туристы набросились на отдыхающих и начали стрелять из-за вызова копов
- Погибла в день рождения: появились детали трагического восхождения туристов на Говерлу