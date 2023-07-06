Летели на Киев, но свернули ко Львову: Игнат поведал детали ракетной атаки

Российские ракеты ночью 6 июля изначально летели в Киев, но потом свернули ко Львову, заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

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Юрий Игнат поведал подробности ракетного удара русских оккупантов по Львову / коллаж Главред, скриншоты из видео

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ночь со среды на четверг, с 5 на 6 июля российские ракеты изначально летели на Киев, но в какой-то момент резко свернули по направлению на Львов. Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода".

Офицер объяснил, что ракеты изначально летели с моря и враги проработал маршрут, используя и рельеф местности и русла рек, то есть в этом случае ‒ Днепра.

"Ракеты вроде бы летели в Киев, но резко повернули в направлении Львова. Их можно было бы перехватывать истребителями. И часть ракет удалось перехватить истребительной авиацией, но это очень небольшая часть. С этим могли бы справиться F-16", ‒ сказал Игнат.

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Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Атака по Львову 6 июля

Напомним, что РФ нанесла ракетный удар по Львову, есть жертвы. В результате ракетной атаки во Львове поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, обломки российской ракеты попали в многоквартирный жилой дом.

"Повреждено около 60 квартир и 50 машин. На месте работает оперативный штаб. Людей готовят к отселению", - сообщил мэр города Андрей Садовый.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар российских оккупантов по Львову.

"Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый" - написал президент в Telegram.

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