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Лежачего добивали ногами: в Виннице толпа подростков жестоко избила парня из-за прически

21 июля 2021, 22:10

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами и ушибами. К слову, трем участникам драки грозит до 4 лет тюрьмы за хулиганство.

В Виннице толпа подростков избила парня из-за прически / Коллаж 24 канала

В Виннице толпа подростков жестоко избила 18-летнего скейтера. Агрессия возникла, потому что нападавшим не понравилась прическа парня. Когда тот дал им словесный отпор, те набросились на него и избили руками и ногами.

Парень сначала пытался выяснить, кто среди подростков старше. Ответа не последовало, передает Telegram-канал "Труха Харьков". На видео видно, что подростки "выводят" парня на драку, размахивая перед его лицом, вероятно, бритвой.

В какой-то момент парень "не с той прической" не выдержал и отмахнулся от обидчика, чем фактически дал сигнал толпе агрессивных хулиганов. Его начали бить руками и ногами по всему телу и голове. Уже лежачего парня они добивали ногами – пока тот не потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами и ушибами.

Драка подростков, смотрите видео (присутствует нецензурная лексика):

Впоследствии об инциденте стало известно правоохранителям. Они выяснили, что в драке участвовали четверо местных жителей. К слову, трем участникам избиения грозит до 4 лет тюрьмы за хулиганство. Одному из них 18 лет, двум – по 16.

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Вероятно, именно страх перед уголовной ответственностью побудил хулиганов записать видеообращение, в котором они повинились и заверили, что переосмыслили свой поступок, а пострадавшему пожелали скорейшего выздоровления.

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Ранее в Харькове избили обсчитавшуюся на 5 грн девушку-кондуктора. Девушку с оскорблениями вытащили из салона трамвая на улицу.

хулиганство новости Украины новости Винницы
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