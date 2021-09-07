Лежал без помощи 9 дней: в прокуратуре рассказали жуткие подробности о смерти Андрюши из Черкасс

Люди требуют справедливого и тщательного расследования / Соцсети

Смерть маленького Андрюши из Черкасс еще больше всколыхнула Украину. Люди требуют должного наказания виновным и грозятся в противном случае устроить над Лясовыми самосуд.

Тем временем в прокуратуре Черкасской области уже провели брифинг по поводу расследования гибели 7-летнего ребенка, который 2 недели находился в коме.

Прокуроры утверждают, что Андрюша был без помощи медиков не 5 дней, как говорилось раньше, а примерно 9 дней. Об этом свидетельствуют пролежни.

"Следователями был проведен осмотр жилищных условий ребенка, допрошены соседи, учителя и никакой информации о том, что ребенок воспитывался в сложных условиях мы не получили. Однако пока у нас возникает много вопросов к самим родителям мальчика. Поэтому мы будем повторно отрабатываем все эти вопросы", - рассказали в прокуратуре.

Также в ведомстве рассказали, что изучают причастность к трагедии не только неродных бабушки и дедушки, но и самих родителей.

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"Устанавливаем дополнительно круг связей ребенка, ряд родственников ребенка допрашиваем, которые дают неоднозначные показания. Также исследуем вопрос, что ребенок был с повреждениями без помощи врачам не пять дней, а к девяти дней. Общаемся с врачами, которые говорят, что если бы была оказана медицинская помощь своевременно, то таких последствий могло бы и не наступить. Мы ждем заключения экспертиз, чтобы можно было сказать что-то точнее", - продолжили в прокуратуре.

Следствие выясняет, каким образом мальчик получил травмы, которые оказались для него смертельными и работает над предположениями того, как должны были поступить взрослые.

"Назначены 11 экспертиз, из них две судебно-медицинские экспертизы, одна для установления телесных повреждений, продолжительности образований и их видов, а другая - по результатам причины смерти. Провели два обыска, один обыск, в ходе которого изъяли определенные вещественные доказательства. Во дворе был беспорядок, и шифер, и металлические предметы, и подпорки разные", - заключили в прокуратуре.

Читайте также"Как на зоне": родная бабушка замученного Андрюши рассказала, как жил мальчикПравоохранители уже опросили около 30 человек. Мать была на допросе дважды. Бабушка Андрюши от дачи показаний отказывается. Однако у копов есть запись разговора неродной бабушки и фельдшера бригады скорой помощи.

Напомним, Андрюша из Черкасс, которого с признаками пыток без сознания госпитализировали в больницу, скончался 5 сентября. Он так и не пришел в себя.