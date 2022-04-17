"Лежите! Не вставать!": медик по под залповым огнем в Харькове прикрывал собой украинцев

Обстрел Харькова / скриншот

Артиллерийский обстрел центра Харькова, который произошел днем 17 апреля и привел к гибели пятерых человек и ранению тринадцати, оккупанты нанесли из реактивных систем залпового огня около 13:30 и 14:00.

На видео попала мужественная работа медиков экстренной службы, один из которых оставался рядом с раненой женщиной под обстрелами.

Как сообщает Суспільне, харьковчане начали сообщать об обстреле центра города после 13:00.

Оккупанты выпустили на город снаряды из реактивных систем залпового огня. Пострадали жилые и административные здания. В разных местах в центре города возникли пожары.

На кадрах видно, что один из медиков несмотря на возобновление обстрелов остается рядом с женщиной, у которой очевидное ранение ноги. Обстрел возобновился, когда пострадавшим оказывали помощь, и большинство людей скрылось в здании.

Медик кричит: "Лежите! Не вставать!". Рядом с ним еще один раненый мужчина, который стонет от боли.

Война в Украине

Напомним, что Украинские Воздушные силы во вторник, 12 апреля, сбили российский штурмовик Су-25. Этот самолет оккупантов пополнил список ликвидированных российских воздушных целей и стал юбилейным – 300-м.

Читайте такжеВСУ уничтожили два российских самолета, которые бомбили Харьков

Также один из украинских военных летчиков совершил героический поступок в самом начале нападения российских оккупантов. В ходе атаки на вражескую колонну его самолет был подбит, но украинский пилот сумел направить падающую машину на оккупантов.

Читайте также: