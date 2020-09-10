Лидеров протестов в Беларуси выдвинули на премию Сахарова

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская, Мария Колесникова / Reuters

Депутаты из фракции Прогрессивный альянс социалистов и демократов Европарламента объявили, что выдвинули лидеров белорусской оппозиции ‒ Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало ‒ кандидатками на премию Сахарова [названную в честь ученого и диссидента, академика Андрея Сахарова ‒ Главред]

Об этом сообщаетcя на официальном сайте фракции.

"Сегодня социалисты и демократы в Европарламенте объявили смелых белорусских женщин во главе со Светланой Тихановской, Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало своими кандидатками на премию Сахарова-2020", ‒ говорится в тексте.

Депутат Европарламента Кати Пири, куратор премии Сахарова, указала ‒ в 2020-м году премия должна отметить отважных женщин Беларуси, которые борются за свободу и демократию в своей стране.

"Нас особенно вдохновляют три женщины, которые возглавили оппозиционную кампанию на президентских выборах в прошлом месяце, пытаясь отправить в отставку диктатора Александра Лукашенко. Этими женщинами является Светлана Тихановская, преподаватель, правозащитница и главный кандидат от оппозиции на белорусских выборах 2020 года; Мария Колесникова, политическая активистка, член президиума координационного совета; и Вероника Цепкало, политическая активистка и представитель ее мужа Валерия Цепкало, которому было запрещено участвовать в выборах", ‒ подытожила она.

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