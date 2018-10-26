"Политическая пропаганда": в Москве нервно отреагировали на присуждение Сенцову премии Сахарова

26 октября 2018, 09:58

Решение Европарламента Мария Захарова назвала "политизированным".

Мария Захарова
Мария Захарова / Захарова

Присуждение премии Сахарова незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову является "театром абсурда", заявила официальной представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом она назвала решение европейских парламентариев "политизированным".

"Это вот как раз тот самый еще один пример абсолютного театра абсурда, абсолютного какого-то зазеркалья, в котором мы сейчас с вами находимся. Было принято решение видимо… Даже не видимо, а абсолютно политизированное. На каком основании и как оно мотивировалось, мне лично не известно. То, что оно является ив основе своей имеет именно политизированный подход тут даже, в общем-то, и не надо знать механику принятия этого решения", - подчеркнула Захарова.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Европарламент за решение присудить премию им. Сахарова украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову.

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премия Сахарова Олег Сенцов Мария Захарова
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