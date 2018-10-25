Порошенко прокомментировал присуждение Сенцову премии Сахарова и связал несвязуемое

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Европарламент за решение присудить премию им. Сахарова осужденному в РФ украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову.

"Благодарен Европейскому парламенту за важное решение - дать премию Сахарова именно украинцу Олегу Сенцову. Уверен, что это решение приблизит момент освобождения Олега Сенцова", - написал Порошенко в Twitter, не уточнив, как именно связаны получение премии и освобождение режиссера.

Европарламент присудил премию им. Сахарова осужденному в России украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову "За свободу мысли".

В шорт-лист кандидатов на премию, кроме Сенцова, входила группа неправительственных организаций, занимающихся спасением на море мигрантов и защитой прав беженцев, а также марокканский активист Насер Зефзафи, возглавивший протестное движение по социальным и экономическим проблемам в регионе Риф в Марокко, за что был осужден на длительный тюремный срок.

5 октября Сенцов в открытом письме заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления. Голодовку Сенцов держал 145 дней.

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам строгого режима по обвинению в организации поджогов и терактов в Крыму.