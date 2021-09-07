Ликвидация всех источников выбросов пыли: на Северном ГОКе завершают масштабный экологический проект

На Северном ГОКе в проект по замене электрофильтров инвестировали более 700 миллионов гривен / gmk.center

На Северном горно-обогатительном комбинате, который входит в структуру компании Метинвест, заканчивают проект по замене электрофильтров. Стартовало строительство последнего из шести запланированных электрофильтров ZVVZ-Enven Engineering, а все источники выбросов пыли уже ликвидированы. В проект вложили более 700 миллионов гривен. По сравнению с прошлым годом, выбросы пыли уменьшились на 20%.

Как сообщает УНИАН, в компании Метинвест рассказали о том, что электрофильтры функционируют в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Украины. Их установка помогла снизить выбросы при производстве окатышей до 50 мг/м3.

В Метинвесте указывают, что на Северном ГОКе с целью борьбы с пылью в карьерах работает мощная водополивочная техника. Это создает более оптимальные условия для работы горняков и способствует снижению техногенной нагрузке на окружающую среду.

Помимо этого, на Северном ГОКе также задействуют и другие мероприятия для подавление выброса пыли. К примеру, чтобы улучшить ситуацию с экологией в Терновском районе, комбинат высаживает деревья, траву и кустарники.

Как отмечает генеральный директор предприятия Андрей Скачков, в этом году выбросы пыли уже снизились на 20% по сравнению с ситуацией в прошлом году. Идет работа над установкой действенных механизмов газоочистки, применением модернизированных методов с целью пылеподавления и реализацией мер, направленных на грамотное использование отходов.

"На выполнение мероприятий экологической программы компания "Метинвест" ежегодно инвестирует более 2 млрд гривен", - подчеркнул Скачков.

Напомним, ранее гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков заявил, что компания за 15 лет инвестировала 3,5 миллиарда долларов в экологические проекты.