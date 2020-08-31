Лупили ногами по голове: под Днепром школьницы жестоко избили сверстницу

Девушки-подростки избили ровесницу / vistanews.ru

В Никополе Днепропетровской области группа девушек-школьниц жестоко избила сверстницу, а издевательства они записали на видео.

Как рассказали в организации Прихист, инцидент произошел 29 августа.

"После того, как одна из них повалила пострадавшую на пол, продолжила бить ее кулаками по голове, а ее подружки "добавили" бедной девчонке еще и несколько ударов ногами - по спине и по животу", - говорится в сообщении.

На инцидент уже отреагировали в полиции и заявили о начале расследования.

Все участники драки установлены, в ЕРДР внесли данные по статье о хулиганстве, добавил Заместитель начальника местного отдела полиции Алексей Зозуля.

Читайте также"Бей еще": во Львове малолетние хулиганы жестоко избили ровесника

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости:

Напомним. ранее сообщалось о том, что в Мариуполе Донецкой области произошли разборки между школьницами, которые закончились жестоким избиением.

14-летняя девушка приревновала парня и напала на 13-летнюю знакомую.