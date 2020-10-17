Ляшко назвал условия жесткого локдауна в Украине и рассказал о "красной линии"

Виктор Ляшко / segodnya.ua

Главный государственный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко оценил возможное введение жесткого локдауна в Украине.

Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода, такой вариант является "исключительно резервным моментом".

"Сегодня мы регистрируем по 5-5,7 тысяч случаев в Украине – коллапса нет. Система здравоохранения справляется. Мы говорим, что и до 10 тысяч – будем справляться", - подчеркнул он.

Главный санврач пояснил, что при таком сценарии больницы будут загружаться, будут перепрофилироваться новые медучреждения и будет достаточно большое количество больных.

"Поэтому для того, чтобы это предотвратить, мы просим всех соблюдать все противоэпидемиологические нормы и правила", - сказал он.

Замминистра здравоохранения уверен, что возможный коллапс системы здравоохранения в Украине может остановить экономику страны.

"Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна – это уже исключительно такой резервный момент, если нельзя будет ничего другого сделать", - добавил Ляшко.

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