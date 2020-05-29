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"Язык вражды": украинские омбудсмены сцепились из-за ЛГБТ-семей

29 мая 2020, 18:03

Слова Николая Кулебы усиливают предвзятое отношение к ЛГБТ-семьям, считает Людмила Денисова.

ЛГБТ
Николай Кулеба сравнил ЛГБТ-семьи с насильниками / wikipedia.org

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отреагировала на заявление детского омбудсмена при президенте Николая Кулебы, который сравнил ЛГБТ-семей с насильниками.

"Уполномоченным внесено представление к уполномоченному президента Украины по правам ребенка Николаю Кулебе с требованием принести публичные извинения относительно распространения им языка вражды в отношении представителей ЛГБТ-сообщества и в дальнейшем неуклонно соблюдать требования антидискриминационного законодательства", - говорится в сообщении Офиса омбудсмена в Facebook.

Подчеркивается, что высказывание Кулебы является проявлением языка вражды и способствует усилению предвзятого отношения к ЛГБТ-семьям, а также нарушает их право на уважение чести и достоинства.

В Офисе омбудсмена напомнили, что согласно Конституции, законам Украины, а также международным конвенциям, запрещена дискриминация по любому признаку, а также предусматривается обязанность государства принимать все возможные меры для предотвращения и противодействия этому явлению.

Отметим, что ранее Кулеба в своем Facebook написал о рисках суррогатного материнства, отметив: "Есть случаи, когда семьи – фиктивные, когда "супругами" могут оказаться и гомосексуальные пары и насильники".

Впоследствии Кулеба объяснил свой пост уточнив, что он озабочен рисками нарушения законодательства, а также нарушениями прав детей из-за манипуляций и обмана.

Напомним, ранее патриарх Филарет заявил, что "эпидемия – это наказание Божье за грехи людей" и причиной вируса являются однополые браки. Патриарх подчеркнул, что "Бог сжег Содом и Гоморру".

Николай Кулеба Людмила Денисова ЛГБТ суррогатное материнство
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