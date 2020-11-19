Малюська объяснил, получится ли обжаловать в суде штраф за отсутствие маски

Денис Малюська / УНИАН

Руководитель Министерства юстиции Украины Денис Малюська рассказал о том, почему при громадном штрафе за нарушение масочного режима ранее полиция применяла его весьма редко.

Заявление чиновника было опубликовано на официальной Facebook-странице ведомства. По мнению Малюськи, закон, который устанавливал штраф за отсутствие маски в общественных местах в размере более 17 тысяч гривен, украинці массово нарушали по двум причинам ‒ юридической и психологической.

"Во-первых, решение о наложении таких штрафов должен был принимать суд. Однако из-за загруженности судей они просто не успевали рассматривать соответствующие протоколы. Иногда правоохранители допускали ошибки при составлении самого протокола. Во-вторых, штрафовать прохожего, который зашел в магазин без маски, на сумму от 17 000 гривен было психологически непросто. Чаще всего у человека пришлось бы забирать последние деньги. А у многих их и вовсе не было", ‒ пояснил чиновник.

Теперь же считает Малюськи, нарушителям грозит штраф от 170 до 255 гривен. К тому же оформлять его полиция будет сразу на месте. Поэтому, по словам министра, не будет обеих барьеров ‒ штрафы намного меньше и процедурно их легче оформить.

"Люди, которым выпишут штраф, смогут его обжаловать в суде. Однако имеет ли смысл судиться, если это выйдет дороже, чем заплатить штраф?", ‒ подытожил Малюська.

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