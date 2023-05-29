Масштабная тревога в Украине: взрывы прогремели на Черниговщине и Сумщине

В ВСУ рассказали о работе систем ПВО по вражеским целям.

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В Украине объявляли воздушную тревогу / Коллаж УНИАН, АрміяInform

Массовая воздушная тревога в понедельник днем, 29 мая, объявлялась в большинстве областей Украины из-за угрозы ракетных ударов.

В Черниговской области также была объявлена воздушная тревога, при этом работали силы ПВО, сообщает ОК "Північ".

"На Черниговщине работает ПВО! Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", — говорится в сообщении.

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РФ обстреляла Черниговщину / t.me/ok_pivnich1

Кроме того, также известно об атаке российских оккупантов территории Сумской области. Там слышали взрывы, сообщает ресурс отслеживания воздушной тревоги Радар.

"Сумщина – обстрел приграничных территорий", — говорится в сообщении.

Под обстрел РФ попала Сумщина / t.me/chomu_truvoga

Ракетные обстрелы Украины

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по мирным городам Украины. 29 мая серия взрывов прогремела в Киеве. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО.

В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Спасательно-пожарные службы гасят обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе.

В ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. Враг применил беспилотники и крылатые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

"Атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям. Всего силами и средствами нашей ПВО было выявлено и уничтожено более 40 воздушных целей. Удары по Киеву не допущены", — сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

В результате ночной атаки оккупантов произошел взрыв в Подольском районе столицы. По предварительной информации, в результате падения обломков повреждена крыша одноэтажного частного дома. Пожаров и пострадавших нет. В Святошинском районе обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидировали пожар.

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