УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Масштабная тревога в Украине: взрывы прогремели на Черниговщине и Сумщине

Алексей Тесля
29 мая 2023, 12:22 обновлено 29 мая, 12:39
72
В ВСУ рассказали о работе систем ПВО по вражеским целям.
Украина, ПВО
В Украине объявляли воздушную тревогу / Коллаж УНИАН, АрміяInform

Массовая воздушная тревога в понедельник днем, 29 мая, объявлялась в большинстве областей Украины из-за угрозы ракетных ударов.

В Черниговской области также была объявлена воздушная тревога, при этом работали силы ПВО, сообщает ОК "Північ".

"На Черниговщине работает ПВО! Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", — говорится в сообщении.

видео дня
Screenshot
РФ обстреляла Черниговщину / t.me/ok_pivnich1

Кроме того, также известно об атаке российских оккупантов территории Сумской области. Там слышали взрывы, сообщает ресурс отслеживания воздушной тревоги Радар.

"Сумщина – обстрел приграничных территорий", — говорится в сообщении.

Screenshot
Под обстрел РФ попала Сумщина / t.me/chomu_truvoga

Ракетные обстрелы Украины

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по мирным городам Украины. 29 мая серия взрывов прогремела в Киеве. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО.

В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Спасательно-пожарные службы гасят обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе.

В ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. Враг применил беспилотники и крылатые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

"Атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям. Всего силами и средствами нашей ПВО было выявлено и уничтожено более 40 воздушных целей. Удары по Киеву не допущены", — сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

В результате ночной атаки оккупантов произошел взрыв в Подольском районе столицы. По предварительной информации, в результате падения обломков повреждена крыша одноэтажного частного дома. Пожаров и пострадавших нет. В Святошинском районе обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидировали пожар.

Больше новостей:

Черниговская область Сумская область война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Масштабная тревога в Украине: взрывы прогремели на Черниговщине и Сумщине

Масштабная тревога в Украине: взрывы прогремели на Черниговщине и Сумщине

12:22 Украина
В Киеве прогремела серия мощных взрывов: первые подробности

В Киеве прогремела серия мощных взрывов: первые подробности

11:19 Украина
Отразили атаки РФ и продвинулись вперед: Сырский анонсировал наступление ВСУ

Отразили атаки РФ и продвинулись вперед: Сырский анонсировал наступление ВСУ

11:17 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:35

Оккупанты били по Киеву баллистическими ракетами "Искандер" - Игнат

12:22

Масштабная тревога в Украине: взрывы прогремели на Черниговщине и Сумщине

12:22

Для одних наслаждение, для других - яд: чем полезен и вреден квасВидео

11:38

Русские оккупанты на Львовщине "денацифицировали" трактор и хлев ракетой

11:33

Гороскоп на завтра 30 мая 2023: Тельцам – подстава на работе, Ракам - шантажВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:22

Когда можно срезать зеленый лук: простые советы для дачников

11:19

В Киеве прогремела серия мощных взрывов: первые подробности

11:17

Отразили атаки РФ и продвинулись вперед: Сырский анонсировал наступление ВСУ

11:12

Россияне попытались сымитировать массированный ракетный удармнение

Реклама
11:07

Огурцы вырастут в 2 раза быстрее: как приготовить подкормку из хлебаВидео

10:48

"Это приговор": РФ стала "полубезумной бензоколонкой при Пекине" — экспертВидео

10:32

Без Пугачевой: Галкин с сыном покатались на велосипедах у моря в Израиле

10:25

Маленькие, но удаленькие: лучшие породы собак для квартиры

09:55

"Инвестиции в уничтожение россиян": сенатор США ответил на истерику Медведева

09:49

В боях на Донбассе погиб воин-лесник из Винницкой области

09:39

"Герои боевиков - перезаряжаются": Шварценеггер поддержал больного УиллисаВидео

09:22

Ранимые души: 4 знака зодиака, которых легко обидеть

09:00

Россияне в Бахмуте повторят судьбу немецкой армии под Сталинградом - МусиенкоЭксклюзив

08:58

Ночная атака РФ на Украину: силы ПВО сбили 67 воздушных целей

08:51

От 100 до 1,2 тысячи грн: в ПФУ рассказали, кому повысят пенсии с 1 июняВидео

Реклама
08:35

Победа Украины в войне не гарантирована, нужно долго и тяжело работать - ДикийВидео

08:29

"Корейский сценарий" превратился в элегантный "западногерманский сценарий"мнение

08:13

Оккупанты ударили по Одесской области: в порту вспыхнул пожар

07:38

Пригожин подрывает режим Путина, так как не получил награду за Бахмут - ISW

06:46

Ночью в Киеве гремели взрывы: РФ атаковала столицу дронами и ракетами

06:21

Нужно ли Украине брать Белгород и Воронеж?мнение

05:15

Как быстро почистить рыбу форель: полезные советы, о которых вы не догадывались

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 29 мая

03:20

В чем лучше солить сало: гениальный секрет, о котором мало кто догадывается

02:50

Звезда бразильских сериалов был обнаружен мертвым в своем собственном сундуке

02:20

"Запад провел очень жирную красную линию": Дикий рассказал о серьезном запрете для РФВидео

01:40

Урожая не будет: что категорически нельзя сажать рядом с грушей

00:51

Зачем 29 мая обязательно варили гречку и манку: приметы и что нельзя делатьВидео

00:10

Эрдоган официально одержал победу на выборах в Турции: что известноВидео

28 мая, воскресенье
23:56

Топ-5 голливудских актрис, которые пожертвовали своей красотой ради роли

23:21

Как правильно обращаться к женщинам: "пАні" или "панІ" - Авраменко удивил ответомВидео

22:51

Гороскоп на июнь 2023 для Скорпионов: первый месяц лета принесет большую прибыльВидео

22:07

Путина могут ликвидировать только при одном условии, а Пригожин в зоне риска уже сейчас - МаломужВидео

21:56

Бригадный генерал раскрыл сценарий завоевания ВСУ преимущества в воздухе с F-16

21:30

Почему 30 мая нельзя надевать красную одежду: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
20:57

Украине грозит израильский сценарий: эксперт назвал условие капитуляции РФВидео

20:50

Звезда сериала "Папик" впервые показала лицо немецкого бойфрендаВидео

20:42

У Зеленского назвали ключевой фактор для окончания войны с РФВидео

19:54

Вступление "разделенной" Украины в НАТО: у россиян началась истерикамнение

19:43

Айдар пошел на штурм и выбил оккупантов с позиций под Бахмутом — источник в Сети

19:27

"Хотят расчленить нашу страну": Лавров закатил истерику из-за Украины и F-16Видео

19:23

"Мама, целоваться!": Алексей Панин засветился в крепких объятиях Верки СердючкиВидео

19:01

Пекло наступает: синоптики рассказали, где начнется атака мощной жарыВидео

18:58

Заговор в РФ или спецоперация ЦРУ: генерал-разведчик о сценарии ликвидации Путина

18:43

Гороскоп на июнь 2023 для Весов: какие сюрпризы готовит первый месяц летаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять