Масштабный пожар устроил поджигатель авто в Херсоне / Фото Нацполиции Херсонской области

В центральном жилом районе Херсона неизвестный устроил масштабный пожар на платной стоянке. В итоге четыре легковых авто сгорели, а пять оказались повреждены огнем. Еще 20 машин удалось спасти.

На камерах видеонаблюдений видно, как неизвестный в капюшоне и в маске облил Мерседес, что принадлежит 31-летнему херсонцу, неизвестным веществом, поджег, а потом убежал. Личность поджигателя и причину поджога устанавливают правоохранители.

Пожар бушевал почти час. Как говорится в сюжете ТСН.Ранок, спасателей вызвали ночью – после того, как охранник не смог самостоятельно справиться с огнем.

По словам охранника, он слышал хлопок, затем увидел пламя и побежал тушить возгорание огнетушителем, но в одиночку справиться с огнем не смог.

"На автостоянке было немало авто, и, конечно, были рядом, ведь парковка расположена в жилом квартале. Конечно, была угроза опрокидывания огня на другие сооружения", – рассказала начальница сектора связи со СМИ ГУ ГСЧС в Херсонской области Квита Заобурна.

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