Массированная атака на энергосистему: в Укрэнерго рассказали о последствиях ударов

Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Одесской, Волынской и Ровенской областях.

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Россияне совершили массированную атаку на энергосистему / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Укрэнерго

Российские оккупанты осуществили массированную ракетно-дронную атаку на украинскую энергосистему. В Укрэнерго рассказали о последствиях.

Это уже 10-я атака с начала года. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Одесской, Волынской и Ровенской областях.

"В результате ударов были повреждены энергообъекты в нескольких регионах. Сейчас превентивные меры ограничения уже отменены ... Актуальную информацию узнавайте на сайтах и официальных страницах облэнерго вашего региона", - говорится в сообщении. видео дня

Взрывы в Украине 17 ноября - что известно

Как сообщал Главред, утром 17 ноября Украина оказалась под массированной атакой. В нескольких областях Украины были зафиксированы взрывы. Было зафиксировано 23 вражеских бомбардировщика РФ в воздухе - Ту-95МС 16 бортов и Ту-160 7 бортов.

Как говорилось в сообщении военных, бомбардировщики ожидались в районе пусковых рубежей ориентировочно в 6:00, так и произошло. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны.

Напомним, в Киеве есть двое пострадавших, зафиксировано падение обломков в результате массированного удара РФ.

Одна пострадавшая женщина была госпитализирована в Печерском районе из жилого дома, куда попал обломок БпЛА. Предварительно в квартире на 4-м этаже повреждены стена и потолок.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что РФ может нанести повторные удары. У агрессора есть ракетный запас на несколько ударов по Украине.

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