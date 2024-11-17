Массированная атака на энергосистему: в Укрэнерго рассказали о последствиях ударов

Российские оккупанты осуществили массированную ракетно-дронную атаку на украинскую энергосистему. В Укрэнерго рассказали о последствиях.
Это уже 10-я атака с начала года. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Одесской, Волынской и Ровенской областях.
"В результате ударов были повреждены энергообъекты в нескольких регионах. Сейчас превентивные меры ограничения уже отменены ... Актуальную информацию узнавайте на сайтах и официальных страницах облэнерго вашего региона", - говорится в сообщении.видео дня
Взрывы в Украине 17 ноября - что известно
Как сообщал Главред, утром 17 ноября Украина оказалась под массированной атакой. В нескольких областях Украины были зафиксированы взрывы. Было зафиксировано 23 вражеских бомбардировщика РФ в воздухе - Ту-95МС 16 бортов и Ту-160 7 бортов.
Как говорилось в сообщении военных, бомбардировщики ожидались в районе пусковых рубежей ориентировочно в 6:00, так и произошло. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны.
Напомним, в Киеве есть двое пострадавших, зафиксировано падение обломков в результате массированного удара РФ.
Одна пострадавшая женщина была госпитализирована в Печерском районе из жилого дома, куда попал обломок БпЛА. Предварительно в квартире на 4-м этаже повреждены стена и потолок.
Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что РФ может нанести повторные удары. У агрессора есть ракетный запас на несколько ударов по Украине.
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