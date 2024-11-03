Массированный удар по Украине: ВС успешно "покрошили" вражеские цели - детали

Коротко о главном:
- РФ ударила ракетой Х-59/69 и 96 беспилотниками
- ПС работали в двенадцати областях Украины
В ночь на 3 ноября 2024 года противник нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области, а также 96 ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками неизвестного типа с направлений Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск РФ (РФ).
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Воздушную атаку отражали зенитно-ракетные войска, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66-ти вражеских БпЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях", - говорится в сообщении ВС.
Кроме этого, как рассказали в Воздушных силах, 27 вражеских беспилотников локально потеряно, 1 БпЛА - улетел в Беларусь.
"В воздухе - два ударных БпЛА. Боевая работа продолжается, информация уточняется и обновляется", - подытожили в Воздушных силах.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
Удары РФ по Украине - что известно
Как сообщал Главред, вечером субботы, 2 ноября, в окрестностях Киева произошел взрыв. Россия снова осуществила атаку на столицу с помощью дронов, и в городе и области действовали силы ПВО.
После взрывов в столице поднялись пожары. В результате атаки ударных БпЛА вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков, возникли возгорания.
Представитель КГВА Михаил Шаманов сообщил, что российские войска перешли на новую тактику использования "Шахедов", которая заключается в том, что дроны летят на низкой высоте.
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